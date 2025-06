La Junta de Gobierno de Pamplona aprueba la creación de un Plan de Normalización Lingüística para el fomento del euskera

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado a dar pasos hacia la elaboración de un Plan de Normalización Lingüística para el fomento del euskera con la aprobación del documento de bases que regirá el documento.

La propuesta, que cuenta con el apoyo del equipo de Gobierno y el PSN, se debatirá este martes en la Comisión de Asuntos Ciudadanos y permitirá encargar la elaboración del plan, cuyo objetivo será "fomentar el uso del euskera en la ciudad, su protección y promoción".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la concejala especial de Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, Aitziber Campión, ha afirmado que "hoy damos un paso firme" en la construcción de una Pamplona "más cohesionada y más respetuosa con su diversidad". "Estamos presentando un acuerdo político, un acuerdo político que hemos cuidado y hemos trabajado, y creemos que también es parte de una forma de hacer política basada en el respeto, en el diálogo y, sobre todo, en la voluntad de construir juntas", ha indicado.

Según ha destacado, este plan "es un instrumento de convivencia porque entendemos que el fomento del euskera no excluye a nadie" sino que "suma y crea condiciones para que el euskera esté presente donde hasta ahora no ha podido estarlo suficientemente". A su juicio, "este acuerdo tiene en la base una filosofía clara de cuidado", tanto del propio acuerdo, como del patrimonio lingüístico y de la "convivencia". "Creemos que con este acuerdo se pueden dar las condiciones para que ninguna persona se sienta fuera, y que sea una oportunidad y no una barrera", ha apuntado.

Según Campión, "este plan lo propusimos desde el equipo de gobierno a los grupos de la oposición para poder hacer sus aportaciones" y "solo" el PSN las ha realizado. En cuanto a la previsión temporal, se espera contar a final de año con "la primera parte del plan, que sería el diagnóstico, para en la primera parte del año 26 contar ya con el plan".

El plan "se apoyará en los principios de gradualidad, respeto a la normativa vigente y la equidad" y "busca establecer un espacio de convivencia en el que se preserve y proteja el euskera y se promueva su conocimiento y uso en la relación de la ciudadanía con el Consistorio".

El documento de bases se presentó en enero para su debate y acuerdo, y ahora, con el respaldo del PSN y tras la aprobación definitiva, se encargará la redacción del plan a una asistencia técnica "atendiendo a los objetivos y compromisos recogidos en el documento de bases", como son "la protección y visibilización del euskera desde el propio Ayuntamiento, promoviendo su uso en los actos públicos y en las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía de manera progresiva".

También se facilitarán recursos e información para el aprendizaje de esta lengua, para que "todas las personas, independientemente de su origen y condición, tengan las mismas oportunidades de aprender y utilizar el euskera". El Consistorio se comprometerá a asegurar una partida presupuestaria "suficiente" para la elaboración del plan y para la puesta en marcha de las acciones que en él se recojan.

Además, se creará un Consejo Municipal del Euskera como órgano consultivo que ayudará a desarrollar dicho plan y que estará integrado por representantes de los grupos políticos, personal técnico y representantes de las asociaciones que trabajan "en favor del conocimiento, fomento y prestigio" del euskera. El objetivo es que el consejo haga seguimiento del plan y que "vele por el correcto desarrollo de las acciones que en él se contemplan". También será el encargado de valorar si esas medidas "tienen los resultados deseados".

El futuro plan se articulará bajo la premisa de "convertir el euskera en un elemento de cohesión social, promoviendo la convivencia en la ciudad de todas las lenguas que forman parte de la identidad de Pamplona". Atendiendo a este principio, se trata de "garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer y usar el euskera, también en su relación con la administración".

Esta acción se enmarca en el interés municipal de cuidar el euskera, "considerada una lengua minorizada por la UNESCO y el Consejo de Europa". El Ayuntamiento de Pamplona, "como institución pública, tiene la responsabilidad de tomar medidas activas para revertir esta situación, protegiendo y fomentando el uso del euskera en todos los ámbitos".