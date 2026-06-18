Jurío asegura que "nunca se ha estado mejor para afrontar los incendios forestales en Navarra"

Archivo - Inma Jurío, consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha asegurado que las plantillas de bomberos "están perfectamente dimensionadas" y existe una planificación operativa "que permite que en cada parque existan dotaciones suficientes". "Nunca se ha estado mejor para afrontar los incendios forestales en Navarra", ha asegurado.

Ha contestado así en el pleno del Parlamento a una pregunta del parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido, quien ha señalado que la comisión de personal de Bomberos ha avisado de que el parque de Tudela "estaba por debajo del número de efectivos pactados", que "no era una situación puntual" y que se producía también en otros parques. "No nos podemos permitir tener una infradotación" en los parques de bomberos, ha remarcado el parlamentario.

Jurío le ha replicado que "si por parte del Departamento y de la propia Dirección de Bomberos a estas alturas no se han tomado las medidas adecuadas que prevean la suficiente dotación de plantilla y los medios que necesitan los parques, pues mal vamos". "Que nadie presuponga que el Gobierno de Navarra no está preparado para afrontar con todas las garantías, tanto de plantilla como de medios, los incendios forestales que se puedan producir este verano", ha manifestado.

La consejera ha atribuido la situación en el parque de Tudela a "una situación concreta", ha enmarcado esta advertencia de la comisión de personal de Bomberos en las "reivindicaciones legítimas" de los sindicatos y ha considerado "injusto" que se utilice esta "situación excepcional" para generar "alarmismo de que las dotaciones de bomberos en los diferentes parques no son las adecuadas para poder afrontar los incendios de este verano".

En este sentido, ha querido "negar la mayor" y ha puesto en valor el "dimensionamiento" de la plantilla de bomberos, fruto de la convocatoria de OPE, que han permitido "superar los déficit estructurales que durante gobiernos de UPN hacían que los parques estuvieran por debajo de los mínimos". A lo que ha sumado 108 personas contratadas en brigadas forestales, 21 más que en años anteriores.

En el caso del parque de Tudela, ha destacado que a estado seis días "a mínimos acordes a una instrucción", 106 días con seis personas y 53 con siete.

"Las plantillas están perfectamente dimensionadas, existe una planificación operativa de las mismas que permite que en cada parque existan dotaciones suficientes y otra cosa es la negociación sindical que creo que esta vez ha errado diciendo que estamos en esa situación", ha remarcado, para asegurar que "nunca se ha estado mejor para afrontar los incendios forestales en Navarra".

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha contestado a Jurío que "ha habido una infradotación al menos de un parque en concreto, denunciada la comisión de personal, que también estaba pasando en otros parques de bomberos. Yo no le niego que pueda tener dimensionada la plantilla como debe ser, pero tampoco me puede negar usted que esta realidad la hemos vivido". Por ello, le ha pedido que "garantice que el conjunto de parques de bomberos tenga la dotación mínima que está acordada".

Ha recordado que la AEMET "ha estimado que este verano será especialmente cálido" y que "este tipo de años especialmente duros cada vez pueden ser más frecuentes". A eso se une "las nuevas dinámicas de los incendios que hacen que tengan un potencial destructivo cada vez mayor". "No nos podemos permitir tener una infradotación" en los parques de bomberos, ha remarcado.