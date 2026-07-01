Una kalejira antitaurina reclamará el 7 de julio en Pamplona unos Sanfermines sin "la barbarie" de las corridas toros

Presentación de la kalejira antitaurina - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tradicional kalejira organizada por Iruñea Antitaurina reclamará el 7 de julio en Pamplona unos Sanfermines sin "la barbarie" de las corridas toros y reivindicará un cambio de modelo festivo en la ciudad.

Así lo han indicado este miércoles en una rueda de prensa Elena Fraile y Luisa Vallejo, que han dado lectura a un comunicado en euskera y castellano, respectivamente.

La kalejira dará comienzo a las 19 horas desde la plaza del Ayuntamiento, junto a la Elektrotxaranga 3iruindarrok, en protesta por "la crueldad y la tortura que se produce en la plaza de toros", para criticar "la barbarie de los espectáculos de tortura animal" y para "celebrar que su final cada día está más cerca".

Al final de los Sanfermines, "60 toros habrán sido torturados hasta la muerte, tras una lenta agonía", ya que "les clavarán la divisa, las puyas, las banderillas, el estoque, el descabello y la puntilla", que "está prohibida en los mataderos por la Organización Mundial de la Salud Pública Animal por su crueldad".

"Los Sanfermines actuales no son sostenibles en el tiempo. Lo reconocen hasta los propios taurinos, que dicen que las corridas de toros desaparecerán. Es necesario abordar la reflexión y el debate de los Sanfermines del futuro, porque todos los datos indican que esto se acaba", han remarcado.

Según han añadido, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Pamplona SF365' que elaboró el Ayuntamiento "recoge entre sus seis objetivos específicos el de 'mejorar la imagen internacional de los Sanfermines', y que "esos objetivos pasan por 'reorientar el producto Sanfermines y su desarrollo hacia valores culturales y sostenibles, y por reposicionar en el mercado la marca Sanfermines y con ello, Pamplona'".

"Creemos que el maltrato animal y la barbarie de las corridas toros no son buena tarjeta de presentación de los Sanfermines ni de Pamplona. Mantener unos rituales que implican semejante nivel de crueldad no va a contribuir a mejorar la imagen internacional de la fiesta", han criticado.

De hecho, "a nivel internacional la situación es de retroceso", ya que las corridas de toros "se han prohibido en Colombia, Quito, Ecuador, Ciudad de México y en otros 10 Estados mexicanos". En Europa, "Portugal ha reducido a la mitad el número de corridas en apenas dos décadas" y "ha prohibido la entrada a menores de l6 años, atendiendo a la recomendación del Comité de derechos del niño y la niña de la ONU, y ha subido el IVA del 6% al 23%".

En Francia, "la tauromaquia se mantiene únicamente en seis cantones y ha sido retirada de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial".

"Hace mucho que las corridas fueron prohibidas en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Italia, Reino Unido, etc.", han subrayado, tras añadir que de los 194 países reconocidos por la ONU, en 186 serían condenados legalmente por maltrato animal.

En España, según han continuado, "la situación no es mejor". "La asistencia a espectáculos taurinos ha descendido un 75% en 25 años, mientras que el número de corridas se ha reducido cerca de un 65%, a pesar de las millonarias subvenciones públicas. Ahí están los ejemplos de Donostia, Bilbao, Oviedo y muchas otras ciudades, con plazas prácticamente vacías", han remarcado, para a continuación afirmar que "en Cataluña ya no se celebran corridas, tampoco en Canarias, y en Galicia únicamente permanecen en Pontevedra".

Por otro lado, el resultado de la encuesta realizada por el Ayuntamiento de Pamplona "tiene que ser analizado y debe tener consecuencias, aunque la muestra haya sido de unas 1.500 personas". El estudio "refleja un 52% a favor de las corridas de toros frente a un 46% en contra, destacando la brecha enorme por género y edad".

El mayor apoyo "se concentra entre las personas mayores de 65 años, mientras que el mayor rechazo se encuentra entre la población de 15 a 44 años". "Por lo que ese 46% sigue y seguirá creciendo, mientras que el porcentaje a favor continuará disminuyendo por ley de vida", han subrayado.

A su juicio, "ante esta situación de declive de la tauromaquia, mucha gente considera que si no fuera por el ambiente que crean las txarangas de las peñas, porque son 'la orquesta y la salsa' de la plaza, solo quedaría mirar lo que sucede en el ruedo, y como todo el mundo sabe, la mayoría de la gente no va para ver maltratar y matar toros".

"Lo importante de las corridas de toros en Pamplona es la merienda, los cubatas, en definitiva, la juerga. Por lo que muchas personas nos preguntamos: ¿hace falta torturar animales para pasar una tarde de fiesta?", han subrayado.

A su juicio, "hay que hacer frente a la realidad y preparar el cambio de modelo festivo que se avecina". "La ciudad necesita abordar el debate de los Sanfermines del futuro. Por ello, animamos a las peñas, como impulsoras y receptoras de muchos cambios sociales, como uno de los agentes mas destacados de los Sanfermines, a reflexionar y facilitar el tránsito hacia unos Sanfermines sin corridas de toros, en lugar de atrincherarse banalizando tal nivel de crueldad", han apuntado.

Por otro lado, han valorado el "pequeño pero simbólico paso dado por el Ayuntamiento, que ya no va a pagar a los seis grupos de gaiteros que acudían a la Plaza". "Es la Meca la que ha intentado contratar a los gaiteros, y de seis grupos, cuatro le han contestado que no acudirán a la plaza. Esta petición la realizamos en la Mesa de los Sanfermines, porque era una contradicción, ya que las peñas, para que pongan música en las calles durante Sanfermines, reciben una subvención de unos 6.000 euros, con la condición de que no puede ser en un sitio privado ni de pago, por lo que el Ayuntamiento también tenía que cumplir este requisito", han manifestado.