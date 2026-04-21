LAB pedirá el 1 de mayo medidas ante la guerra y el "encarecimiento de la vida" en Navarra

El portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, en la presentación de movilizaciones para el 1 de mayo. - LAB

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

LAB reclamará el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, la puesta en marcha de políticas "en favor de la clase trabajadora ante la guerra y el encarecimiento de la vida en Navarra".

El portavoz de LAB en la Comunidad foral, Imanol Karrera, acompañado de un centenar de delegados del sindicato en la Comarca de Pamplona, ha anunciado este martes las movilizaciones previstas por la organización sindical para el próximo 1 de mayo, con el lema 'Langileok eragin (¡Trabajadores y trabajadoras, influyamos!)'. En concreto, ha convocado manifestaciones en Pamplona, Tudela, Alsasua, Estella, Tafalla y Santesteban.

LAB reivindicará "tres medidas concretas e imprescindibles para garantizar una vida digna en Navarra: el derecho a la vivienda; los servicios públicos de calidad, y los salarios y pensiones dignas".

Imanol Karrera ha hecho referencia al contexto internacional de guerras y conflictos y a su impacto en la situación económica y social de Navarra, y ha explicado que el Gobierno foral transmitió a los sindicatos la adopción de medidas para paliar la incidencia de la guerra en Irán. En este sentido, ha apelado a la presidenta María Chivite a que "practique una verdadera escucha activa y tenga en cuenta que los trabajadores y trabajadoras navarros no están dispuestos a asumir los costes derivados de la guerra en Oriente Medio mediante el encarecimiento de precios o el deterioro del empleo y las condiciones laborales, tal y como ocurrió en crisis anteriores como la financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania".

Por ello, ha explicado que en este Primero de Mayo el sindicato exigirá a Chivite "políticas propias distintas a la de la mayoría de dirigentes europeos: soberanía, control público de la economía y un salario mínimo propio para asegurar condiciones de trabajo y vida dignas".

Karrera ha criticado que la CEN y los sindicatos UGT y CCOO "se niegan a sentarse en la mesa para abordar la negociación de un salario mínimo en Navarra, con lo que se están desprestigiando a sí mismos". "Boicotean el diálogo en nombre de España y en perjuicio de Navarra, llamando privilegiados a los trabajadores y trabajadoras que luchan en esta tierra", ha asegurado.

El portavoz de LAB ha defendido que "nada impide sentarse a negociar para dar una respuesta razonable y posibilitar que los trabajadores y trabajadoras navarros hagan frente a la carestía de la vida de acuerdo a la realidad socioeconómica navarra".

Asimismo, ha afirmado que LAB advirtió hace un año de que "respondería mediante la lucha sindical", señalando que "aquí hay un sindicalismo que está a la altura de las circunstancias, con disposición y lucha".

En relación con el papel institucional, el portavoz de LAB ha señalado que el Gobierno de Navarra "debe velar por que el diálogo y la negociación se produzcan con todas las garantías y, sobre todo, con la participación de todos los agentes implicados sin exclusión y condiciones previas".

También ha afirmado que María Chivite "tiene la oportunidad de ser la presidenta de todos los navarros y navarras y empujar para que la negociación se lleve a la práctica o, por el contrario, responder a los intereses de unos pocos, de los empresarios de la CEN, UGT y CCOO".

Imanol Karrera ha considerado que "la clase trabajadora navarra apuesta por el sindicalismo combativo, como demuestran el continuo crecimiento de LAB y la lucha activa que se está dando en distintos sectores actualmente". "En residencias y gráficas están peleando y haciendo paros para reivindicar un convenio navarro que dignifique sus condiciones laborales y salarios frente a la estatalización. Los trabajadores y trabajadoras de Intia están en huelga para acabar con la discriminación salarial que sufre el personal subrogado por esta empresa pública. El personal de Educación también se está movilizando contra la prepotencia e incapacidad del consejero Gimeno, al que un clamor le pide que se vaya", ha asegurado.

En este sentido, LAB ha afirmado que reivindicará en el Primero de Mayo "un modelo que ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos". Según el sindicato, "la mitad de la población de Navarra vive en una situación de precariedad económica, con toda la gravedad que supone, por lo que es necesario establecer políticas de redistribución en Navarra, políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza".