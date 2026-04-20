LaBajera y Polo IRIS refuerzan su colaboración para acelerar la transformación digital en las empresas de Navarra

El consejero Juan Luis García, junto con miembros de LABAJERA - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Polo IRIS ha acogido este lunes una jornada de trabajo organizada conjuntamente con LaBajera con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas entidades y avanzar en nuevas líneas de acción orientadas a la transformación digital del tejido empresarial navarro.

La sesión ha sido inaugurada por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral y presidente del Polo IRIS, Juan Luis García, quien ha destacado que "el Polo IRIS se trata de una infraestructura única con un equipamiento puntero". "Los servicios que se ofrecen desde aquí contribuyen a que startups y empresas aceleren y mejoren la calidad de sus proyectos a través de la innovación y la transformación digital", ha subrayado.

Asimismo, la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, ha abordado las principales líneas de interés en torno a la transición digital empresarial, haciendo especial hincapié en las ayudas a la digitalización y en las oportunidades de financiación para proyectos competitivos. "La digitalización es un proceso clave que todas las empresas de Navarra deben desarrollar para mejorar su competitividad y eficacia. Con las ayudas a la digitalización y al fomento de la empresa digital, acompañamos y facilitamos ese proceso de digitalización; sin olvidar el apoyo en la formación específica y en la capacitación de las personas", ha dicho.

Durante la jornada, el equipo del Polo IRIS ha presentado sus capacidades, poniendo en valor los servicios disponibles para la digitalización y el acceso a la infraestructura IRIS Lab. Las empresas asistentes han podido conocer de primera mano las instalaciones mediante una visita guiada, que ha incluido el espacio de coworking con la participación de las entidades alojadas: Fundación BAI, NAIR Center, ADITech, Navarra Cybersecurity Center y Nasertic, así como las áreas de experimentación tecnológicas.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido el diálogo abierto entre empresas y representantes de LaBajera y el Polo IRIS una vez concluida la visita, en el que se han identificado posibles vías de colaboración y líneas de acción conjuntas para impulsar la innovación y la digitalización en distintos sectores, ha informado el Gobierno foral.

La jornada ha concluido con un espacio de networking en el que las personas participantes han podido intercambiar experiencias, establecer contactos y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

ACERCA DEL POLO

El Polo de Innovación IRIS Navarra es un proyecto impulsado por el Gobierno de Navarra y gestionado por la empresa pública Nasertic. IRIS Navarra está conformado por las 40 entidades público-privadas más relevantes del ecosistema de innovación de Navarra, y actúa como ventanilla única de la transformación digital en la Comunidad foral. Un espacio de referencia para "acompañar, guiar y asesorar a empresas, profesionales y a la ciudadanía, en general, en sus proyectos de innovación y transformación digital".