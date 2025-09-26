Leonor firma en el Libro del Palacio de Navarra y muestra "gran respeto y estima" por el título de Princesa de Viana

La Princesa Leonor firma en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, en presencia de Sus Majestades y la Presidenta Chivite. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor y los Reyes Felipe y Letizia han firmado este viernes en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde Leonor ha dejado constancia de su "gran respeto y estima" por el título de Princesa de Viana.

En la primera parada de la visita de dos días de los Reyes y la Princesa a la Comunidad foral, han acudido al Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, en Pamplona, donde han conocido el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'.

Se trata de un manuscrito sobre pergamino, en romance navarro, con sello del rey pendiente sobre hilos de seda verde (cortados). El documento original ha sido trasladado para la ocasión al Palacio de Navarra desde el Archivo Real y General de Navarra, lugar en el que se custodian los fondos de la administración del Reino.

La Princesa de Asturias y de Viana ha podido conocer así, de manos del jefe del Archivo Real y General de Navarra, Félix Segura, los detalles del documento que crea el Principado de Viana el 20 de enero de 1423 y a través del cual se instituyó el título de Príncipe de Viana, distinción que actualmente ostenta como Princesa de Viana y heredera a la Corona.

Posteriormente, han firmado en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde Leonor ha agradecido "de corazón" el "cariño con el que me habéis recibido en mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra".

"Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", ha escrito.

También han plasmado unas palabras de recuerdo los Reyes Felipe y Letizia: "Saludamos con gran afecto a las instituciones de Navarra y a todos los navarros y navarras y compartimos la alegría de esta primera visita oficial de nuestra hija y heredera la Princesa Leonor como Princesa de Viana".

"Gracias por todas las muestras de afecto y por el apoyo para que la Princesa siga su camino de conocer cada día más y mejor esta tierra y su pueblo que siente con fuerza su identidad y su historia como parte de la España constitucional para seguir encarando juntos un mejor futuro", han expresado.