Se levanta el confinamiento de las granjas avícolas en la mayoría de Navarra por la mejoría de la gripe aviar

Archivo - Varias gallinas y un gallo en una foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha informado del levantamiento del confinamiento de las granjas avícolas ante la mejoría de la gripe aviar durante las últimas semanas. Así se ha trasladado por parte del Ministerio teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica de la influenza aviar en todo el Estado durante las últimas semanas, la situación de la enfermedad en las zonas de origen de movimientos de aves migratorias que en estas fechas tienen lugar con destino a España y la previsión de la evolución de las temperaturas.

Temporalmente, este confinamiento se va a mantener en 12 localidades de Navarra consideradas Zonas de Especial Vigilancia por su proximidad a humedales y puntos de descanso de las aves migratorias. Se trata de Pitillas, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Tudela, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo y Tafalla.

"En estas zonas, se mantiene el seguimiento constante de la situación para poder levantar el confinamiento tan pronto como se cumplan las condiciones adecuadas", señalan desde el Ejecutivo foral.

El confinamiento, levantado este miércoles por Orden Ministerial, fue decretado el pasado mes de noviembre en todo el Estado. Desde entonces, Navarra no ha detectado ningún caso de gripe aviar en ninguna explotación de la Comunidad foral. A lo largo de estos meses, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha mantenido contacto directo con las organizaciones agrarias, personal veterinario y profesionales del sector y ha intensificado la vigilancia, ya que la gripe aviar es una enfermedad de categoría A, lo que conlleva una estrategia de erradicación por parte de Europa.

En concreto, la confirmación de un ave positiva obligaría al vaciado sanitario de la explotación, es decir, al sacrificio de todos los ejemplares que la componen, así como al establecimiento de un radio de protección y vigilancia en torno al foco.