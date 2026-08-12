Licitado por 49.799,75 euros el suministro de meriendas del Programa municipal de Infancia, Adolescencia y Familia

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación, por 49.799,75 euros, del suministro de meriendas para el Programa municipal de Infancia, Adolescencia y Familia, por un periodo de nueve meses y medio, coincidiendo con el curso escolar. El contrato, que abarca desde el 28 de septiembre de 2026 hasta el 18 de junio de 2027, podrá ser prorrogado hasta en dos ocasiones, con la misma duración que el inicial. La documentación puede consultarse en el Portal de Contratación de Navarra, a través del cual se presentarán también las solicitudes.

El contrato licitado comprende la planificación, elaboración y preparación de meriendas "saludables y equilibradas", así como el transporte y reparto de las mismas, en los espacios municipales donde se desarrollan las actividades. El volumen estimado es de hasta un máximo de 650 meriendas semanales, para su consumo de lunes a jueves, distribuidas en los 14 barrios de Pamplona, informan en una nota de prensa desde el Consistorio.

La empresa que resulte adjudicataria en la licitación deberá elaborar y suministrar los tipos de meriendas que se determinen previamente. A tal efecto, se establecerá una planificación semanal compuesta principalmente por lácteos, fruta fresca y complementos como cereales o galletas, pudiendo modificarse las combinaciones previstas en función de criterios nutricionales, disponibilidad de productos o necesidades organizativas. En cualquier caso, se deberán cumplir los estándares nutricionales recomendados para población infantil y serán priorizados los productos bajos en azúcares añadidos, de proximidad y de temporada.

El Ayuntamiento de Pamplona desarrolla el Programa de Prevención en Infancia, Adolescencia y Familia en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de "promover el desarrollo integral, la participación, la convivencia y la igualdad de oportunidades de niños, niñas y adolescentes, para lo cual es necesario garantizar la disponibilidad de meriendas saludables y equilibradas".

Con la contratación del suministro "se da respuesta a esta necesidad y se contribuye, de forma paralela, al cumplimiento de los objetivos municipales de promoción del bienestar infantil, prevención de situaciones de vulnerabilidad y fomento de hábitos de vida saludables entre la población infantil y adolescente".