La línea 19 del TUC mejora desde el lunes sus frecuencias en hora punta de la mañana y mediodía

Archivo - Imagen de archivo de un autobús del servicio de transporte comarcal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo lunes, 9 de noviembre, la línea 19 (Barañáin - Erripagaña - Burlada) del Transporte Urbano Comarcal incorporará cambios en los horarios de días laborables para intensificar la frecuencia que pasará de los 15 minutos actuales a los 12 minutos en periodos de hora punta de la mañana y mediodía.

La modificación tiene como objetivo "absorber los picos de demanda que tiene la línea en esas franjas horarias" y "aumentar en esos momentos el tiempo de expedición", explican desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Por otra parte, a partir de este sábado 7 de noviembre también incorporarán cambios en los horarios del servicio que prestan los sábados las líneas L7 (Villava - Txantrea - Barañáin) y la línea 16 (Aizoáin - Noáin - Beriáin) con el objeto de mejorar su regularidad.

Estas mejoras surgen tras los análisis de los tiempos de expedición de las distintas líneas realizados en el grupo de trabajo con la empresa TCC y con su comité de empresa. Los nuevos horarios podrán ser consultados en postes y marquesinas de la red, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal: www.tuvillavesa.es y en la app móvil 'Tu Villavesa'.