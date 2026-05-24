Litercrearte cierra su IV edición en Tafalla tras recorrer 35 localidades navarras

Una de las sesiones de esta edición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del festival Litercrearte Jaialdia, impulsada por Producciones Maestras en colaboración con el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, celebrará su clausura el próximo martes 26 de mayo a las 18.00, en la Biblioteca de Tafalla.

La tarde comenzará con la entrega de lotes de libros a los niños y niñas ganadores de Litercrearte Txiki, cuyos cuentos han sido seleccionados mediante sorteo entre las propuestas creadas durante los talleres impartidos por Itsaso Etxeberria en 19 bibliotecas navarras. Los cuentos premiados estarán expuestos en la Biblioteca de Tafalla durante el acto de clausura.

A continuación, tendrá lugar la última representación de 'Vivir es peligroso', la propuesta teatral de esta edición. A la función seguirá un espacio de mediación con el público y con el equipo artístico y creativo al completo, con la presencia de los dramaturgos y dramaturgas, Iordan Rodorov, Adriana Salvo, Patxi Irurzun y Ana Maestrojuán, y los intérpretes Izaskun Lasarte y Ángel García Moneo, indican desde el Gobierno de Navarra.

Esta cuarta edición ha contado con la participación de 40 bibliotecas en 35 localidades navarras, a través de sus diferentes líneas de actividad, sumando un total de 62 acciones entre actividades para público adulto e infantil. La programación ha recorrido bibliotecas y espacios culturales de toda Navarra, "con lo que ha reforzado el papel de estos espacios como puntos de encuentro entre la ciudadanía, la literatura y el teatro".

Un total de 139 personas participaron en los encuentros entre los clubes de lectura y los dramaturgos y dramaturgas (Encontrarte), desarrollados en 14 bibliotecas. Por su parte, Litercrearte Txiki se ha llevado a cabo en 19 bibliotecas de 17 localidades navarras y la propuesta teatral Vivir es peligroso (Compartiendo) ha llegado a 24 localidades, alcanzando 26 bibliotecas de toda la geografía navarra.

Entre las novedades destaca la puesta en marcha de 'Iniciarte', una actividad de iniciación a la dramaturgia dirigida a personas interesadas en acercarse a la escritura teatral partiendo de la literatura. En esta ocasión, los talleres han partido de la novela 'La muy catastrófica visita al zoo', de Joël Dicker y se han desarrollado en la Biblioteca de Navarra y la de Tudela, abriendo dentro del festival un nuevo espacio de creación y encuentro.

Otra de las novedades ha sido la colaboración con el servicio de Bibliobús en la ruta de Yerri. Este servicio bibliotecario ha trasladado al territorio la celebración del taller Litercrearte Txiki en el Colegio de Abárzuza y la representación de 'Vivir es peligroso' en el espacio Ostatu de Arizala.

La presencia territorial del festival ha sido especialmente significativa en municipios pequeños y zonas rurales. Sumando las actividades adultas y las actividades infantiles, 27 de las 41 actividades se han llevado a cabo en municipios o concejos de menos de 5.000 habitantes, lo que supone el 66% del total.