Llega a Pamplona la exposición itinerante que conmemora el 40º aniversario de la muerte de Mikel Zabalza

Exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza', organizada por la Red Navarra de Personas Torturadas - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza', organizada por la Red Navarra de Personas Torturadas, ha llegado este jueves a Pamplona, donde permanecerá hasta el día 7 de diciembre.

La apertura de puertas de la exposición, que recuerda el caso del asesinato de Zabalza hace 40 años tras ser detenido por la Guardia Civil, ha tenido lugar en el Bosquecillo de Pamplona, en un acto que ha contado con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea.

También han asistido el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai, el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, y el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mikel Soto, miembro de la Red Navarra de Personas Torturadas, ha explicado que esta exposición, en formato de autobús, se podrá visitar de 12 a 20 horas, hasta el 7 de diciembre.

"Hacemos llamamiento tanto a las generaciones mayores como a las nuevas a que pasen a verlo. A las mayores, para que recuerden lo que fue aquello, y a las nuevas, para que lo conozcan. Porque, por desgracia, el caso de Mikel Zabalza es el más conocido de los cerca de 1.000 casos de tortura en Navarra, y en él se juntan de alguna manera todas las injusticias que hemos padecido las personas torturadas en Navarra: la falta de reconocimiento, la falta de justicia y, en general, la impunidad con la que se nos ha torturado aquí", ha apuntado.

En este sentido, ha realizado un "llamamiento especial" a la ciudadanía que participe en el recibimiento que se hará al final del recorrido a este autobús, el 14 de diciembre a las 12.30 horas en el Boulevard de San Sebastián.

En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que los familiares de Zabalza están "ilusionados de ver los pasos sociales que se están dando en ese sentido". Sin embargo, "por parte del Estado es cierto que los pasos que se han dado son pocos". La "esperanza", ha dicho, "no la vamos a perder, la movilización es lo que nosotros creemos que va a poder cambiar la situación".

"Se ha terminado la época esa de la negación, del negacionismo total, de 'aquí la tortura no existió'. Y más en un caso como el de Mikel Zabalza", ha indicado, tras incidir en que "esperanza, sí la tenemos", pero "no sé si lo veremos inmediatamente" -en referencia a la desclasificación de la ley de Secretos Oficiales-.

Por su parte, Ollo ha destacado que el Gobierno de Navarra ha "dado los pasos reconocerle como víctima, pero evidentemente" todavía hay "pasos" que dar en materia "de verdad y de justicia". A su juicio, "la verdad y la justicia todavía no se conoce porque en la documentación, el expediente de Mikel está bajo la ley de Secretos Oficiales, y lo que faltaría sería" que en el Estado "cambien esa ley".

"Es una ley firmada por el generalísimo Franco, es una ley franquista que además da a la Junta Militar la potestad de abrir los expedientes y la documentación, y en casos como el de Mikel Zabalza difícilmente se podrá dar más avances si no se cambia esa ley", ha manifestado.

En todo caso, ha continuado, "sí nos gustaría poner en valor que la propia ciudadanía navarra y la ciudadanía vasca, los gobiernos vasco y navarro, sí hemos dado los pasos que nos han dejado dar". "También es cierto que nuestra ley es una ley limitada, porque el propio Tribunal Constitucional así la limitó en ese avance a los derechos, a la verdad y a la justicia", ha añadido.

Ollo también ha animado "a toda la ciudadanía de Pamplona" a que visite la exposición, porque "estremece pensar que hace 40 años se produjo la muerte por torturas de un ciudadano navarro y que todavía hoy sus familias están esperando a que haya un juicio y que se les reconozca ese derecho a la verdad y la justicia".