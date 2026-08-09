Las lluvias del sábado dejan "incidencias menores" en Estella, Pamplona y Aoiz y en la red de carreteras

Archivo - Imagen de archivo de dos personas caminando bajo un paraguas - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones registradas en Navarra desde las 19 horas de ayer sábado produjeron algunas incidencias en la red de carreteras de la Comunidad foral, principalmente en Mugairi e Irurtzun, así como "incidencias menores" en Estella, Pamplona y Aoiz.

Según han informado desde SOS Navarra, en Baztan también se han registrado afecciones, en su mayoría causadas por la caída de árboles y de ramas en todo el distrito, incluida la red principal (N-121-A y N-121-B).

En la NA-1210 (Ventas de Arraitz-Endarlatsa, por el antiguo puerto de Belate) quedó restringido el trafico de vehículos pesados en el tramo entre el enlace de Ultzama (kilómetro 0) y Zozaia (kilómetro 17). Se habilitaron desvíos por la N-121-A, Pamplona-Behobia.

Asimismo, se produjeron incidencias menores en Estella, Pamplona y Aoiz.