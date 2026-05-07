Localizada en perfecto estado la mujer de 76 años desaparecida el miércoles en Pamplona

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 76 años desaparecida el miércoles en Pamplona ha sido localizada en perfecto estado. La colaboración entre Policía Foral y Ertzaintza ha propociado que haya sido localizada en Guipúzcoa en perfectas condiciones.

El asunto se ha dado por cerrado, según ha informado la Policía Foral.

El cuerpo policial había trasladado un aviso del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior en el que llamaba a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la mujer, desaparecida desde el miércoles.