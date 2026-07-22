Localizado en buen estado un hombre de avanzada edad gracias a la señal de su reloj inteligente

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha localizado en buen estado a un varón diagnosticado con demencia cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares. La señal transmitida por un reloj inteligente que portaba el desaparecido resultó determinante para su localización.

Los hechos ocurrieron el martes en un municipio de la Ribera, cuando, sobre las 13 horas, los familiares del varón acudieron a la Guardia Civil para denunciar su desaparición. En ese momento, facilitaron a los agentes la ubicación aproximada que emitía el reloj inteligente que llevaba el desaparecido, mientras que las llamadas realizadas a su teléfono móvil resultaron infructuosas al encontrarse apagado.

La Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en la zona, movilizando varias patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Unidad PEGASO, especializada en el empleo de medios aéreos no tripulados. Asimismo, colaboraron dos patrullas de Medio Ambiente de la Policía Foral.

Las patrullas fueron dirigidas hacia las coordenadas facilitadas por el dispositivo inteligente que portaba el desaparecido, lo que permitió centrar los esfuerzos de búsqueda en una zona concreta y agilizar significativamente el operativo.

Tras escasas dos horas de búsqueda, el varón fue localizado en buen estado y trasladado a un centro de salud para una valoración médica.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de que las personas con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer u otras demencias, porten dispositivos que permitan su localización en caso de desorientación o desaparición. Entre ellos se encuentran relojes inteligentes con geolocalización GPS, pulseras o colgantes localizadores, aplicaciones de móvil (AlertCops) o dispositivos específicos de teleasistencia con posicionamiento.

El uso de estas tecnologías puede resultar decisivo para reducir los tiempos de búsqueda, facilitar una rápida intervención de los servicios de emergencia y aumentar las posibilidades de localizar a la persona desaparecida en las mejores condiciones posibles.