Localizado en el Centro de Personas sin Hogar de Tudela un varón con una orden detención vigente

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años que se encontraba alojado y pernoctando en el Centro de Personas sin Hogar de Tudela ha sido detenido al tener en vigor una orden de detención y personación de un Juzgado de Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, hacia las 00.30 horas de ayer lunes, desde la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se solicitó colaboración para trasladar al hombre, que fue trasladado al citado cuerpo. Posteriormente fue detenido e ingresó en calabozos hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, en un dispositivo estático de control establecido en carretera Corella se realizó una prueba de drogas a un conductor de 21 años que arrojó un resultado positivo indiciario en THC. Además, se sancionó a otros dos conductores por circular con la inspección técnica de vehículos caducada y por circular con una reforma de importancia sin regularizar.

Durante la tarde se acudió a calle Río de la Cuesta, ante la "posible ocupación de una vivienda abandonada". Se observó a tres jóvenes que "recogieron sus enseres y abandonaron la misma voluntariamente".