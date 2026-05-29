Localizado en Zugarramurdi un hombre de 72 años desaparecido

La Policía Foral ha localizado en Zugarramurdi a un hombre de 72 años desaparecido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de la Policía Foral han localizado la pasada madrugada en Zugarramurdi a un varón de 72 años que estaba desaparecido tras no haber regresado a su domicilio. El hombre se encontraba en buen estado.

Ante la desaparición, se inició un dispositivo conjunto de búsqueda y localización en el que participaron los servicios de emergencias, según ha informado la Policía Foral.

Sobre las 4.30 horas, una patrulla de Protección y Atención Ciudadana de la Policía Foral localizó al hombre en un camino próximo a las Cuevas de Zugarramurdi.

Una vez hallado, los agentes lo trasladaron de vuelta a su domicilio, lugar donde fue atendido por las asistencias sanitarias, determinando que se encontraba fuera de peligro y sin necesidad de ser trasladado a ningún centro sanitario.