López advierte de las "consecuencias" de no hacer el carril bici de Beloso y llama a "trabajar en lo firmado"

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha advertido de que la no realización del carril bici de Beloso tendrá "consecuencias importantes", ya que habría que devolver los fondos europeos recibidos "con intereses de demora" y ha asegurado que "no cabe otra opción más que trabajar en lo firmado y lo acordado, porque si no es así tiene consecuencias importantes".

Asimismo, ha avanzado que el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra trabaja en un "plan B" para "no perder los fondos europeos". No obstante, ha precisado que "en este momento no existe una constancia del proyecto del departamento". "Ha habido algún dibujo que se ha publicitado pero no ha habido un proyecto como tal que se haya depositado ante el Gobierno de Navarra. No hay una propuesta técnica estudiada y analizada con seriedad", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, López ha destacado que "lo que sí había era un proyecto técnico avalado por el Ayuntamiento de Pamplona y firmado por el propio Ayuntamiento de Pamplona" y ha considerado que "llama la atención" que un ayuntamiento, gobernado por el mismo partido que la legislatura pasada, haya cambiado de postura respecto al convenio firmado con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Burlada. Algo que "genera inseguridad", ha remarcado.

Amparo López ha destacado que "una pieza clave es el convenio firmado a tres bandas" entre los ayuntamientos de Pamplona y Burlada y el Gobierno de Navarra el pasado 3 de abril "después de muchas sesiones de trabajo técnico, de análisis y disposición de presupuesto de fondos europeos". Al respecto, ha señalado que "desde abril el Ayuntamiento ya dispone de fondos europeos, 4.200.000 euros" y que, de no ejecutarse el proyecto, deberían devolverse "con intereses de demora" lo que "supondría penalizar al ciudadano".

Asimismo, ha señalado que "el sentido común nos indica que cualquier inejecución efectivamente tiene consecuencias, porque de alguna manera pone en evidencia la poca capacidad de ejecución que tiene la administración pública". "Y en este caso sería el Ayuntamiento de Pamplona", ha manifestado.

López ha afirmado que el Ejecutivo foral "ha manifestado continuamente la voluntad de que lo firmado se lleve a efecto" y "consta que efectivamente se registró la solicitud de esta reiteración de proyecto ante el Ayuntamiento de Pamplona con fecha 9 de octubre".

Preguntada si el Gobierno de Navarra está negociando con el Consistorio pamplonés, ha indicado que "los proyectos tienen todos fases". "Hay fases de negociación, que esa fase ya antes de abril se llevó a efecto; fase de firma de convenio, fase de disposición de fondos públicos, fase de ingreso de fondos públicos y fase de ejecución. Y cada una de las partes debe ser muy conocedora del entorno jurídico y presupuestario en el que debe moverse por la responsabilidad que los responsables públicos debemos tener en la gestión pública. No debemos contaminarlo con discursos que llevan a confundir a la ciudadanía", ha remarcado.

Por ello, ha pedido que "todos vayamos trabajando, velando por una movilidad segura, sostenible y por una eficiente gestión de los fondos públicos económicos que son limitados".

Preguntada por el argumento del Ayuntamiento de Pamplona, que justifica la paralización del proyecto en la tala de 400 árboles, López ha recordado que "existe un informe favorable" de Medio Ambiente, previo a la firma del convenio, "con lo cual el tema de los árboles es algo que ya está valorado y el Ayuntamiento en su momento ya lo tuvo en cuenta antes de proceder a la firma en el 3 de abril".

"El departamento tiene confianza en que se cumpla el convenio y se pueda llevar a efecto. En el caso de que no fuera así, habría que reconducir el proyecto" y "lo tendrán que analizar a nivel técnico la propia Dirección General de Movilidad", ha concluido.