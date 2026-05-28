El lunes comienza la instalación del vallado de Sanfermines 2026 y la venta de entradas para los encierros en la plaza

Archivo - Varios operarios colocan el primer tramo del vallado del encierro de los Sanfermines, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 1 junio, a las 10 horas comenzará la instalación del vallado para los Sanfermines de 2026 y la venta de entradas 'online' para el espectáculo del encierro en la plaza de toros de Pamplona.

Los operarios de Carpintería Hermanos Aldaz Remiro, empresa contratada por la Casa de Misericordia de Pamplona para la instalación del vallado del encierro y el mantenimiento de las maderas, puertas y corrales de la plaza de toros de Pamplona, comenzarán la instalación en la bajada del callejón del Paseo Hemingway a las 10 horas, según ha informado la propia Casa de Misericordia.

Al mismo tiempo quedará habilitada la venta 'online' de entradas para el espectáculo del encierro del 7 al 14 julio a través de las páginas www.feriadeltoro.com y www.encierro.es. En los pasados Sanfermines de 2025 se agotaron todas las entradas para presenciar el encierro en la plaza de toros (19.000 localidades cada mañana) en las jornadas previas. Desde la Casa Misericordia de Pamplona se recomienda comprar los billetes con varios días de antelación.

El sistema del vallado, tanto del tramo del encierrillo desde los corrales del Gas como el del encierro, conforma un engranaje de 900 postes, 2.700 tablones y 80 puertas, además de todo el sistema interior de la plaza de toros. Cada año se reponen más de un 2% de los elementos de madera como postes, puertas, tablones y burladeros, llevándose a cabo por la empresa de Carpintería Aldaz desde el año 1992.