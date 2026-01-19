Luto oficial de tres días en Navarra por el accidente de tren de Adamuz

Concentración en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha firmado este lunes el decreto por el que se declara luto oficial en la Comunidad foral por las consecuencias fatales del accidente de tren en las cercanías del pueblo cordobés de Adamuz.

Por consiguiente, la bandera de Navarra ondeará a media asta en todos los edificios públicos desde las 0 horas del día 20 de enero hasta las 24 horas del día 22.

El decreto foral rubricado por la Presidenta Chivite manifiesta la "consternación" del Gobierno de Navarra por el accidente y expresa las "condolencias" a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como su "deseo de pronta recuperación" a los heridos y el "apoyo" a quienes están asistiendo a las víctimas.

En consecuencia, y más allá del mantenimiento de la actividad ordinaria, se suspenden en el transcurso del luto oficial los actos institucionales del Gobierno de Navarra con tintes de celebración, es decir, con alguna mínima impronta festiva o lúdica.