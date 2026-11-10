La Mancomunidad de la Ribera inicia la revisión y devolución de los recibos afectados por errores informáticos

PAMPLONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Ribera contactará desde este miércoles y a lo largo de los próximos días con las personas que han presentado reclamaciones por incidencias en los recibos de la tasa de las basuras y activará de oficio un proceso de revisión de todos los recibos con el fin de "identificar y subsanar cualquier posible error que no haya sido objeto de reclamación".

Según han indicado en un comunicado, desde que se detectó un fallo informático que afectó al sistema de gestión de los recibos, la Mancomunidad "ha trabajado con todos los medios a su alcance para solucionar el problema, solicitando para ello los correspondientes informes jurídicos, económicos y técnicos, que van a permitir ahora determinar qué recibos deben ser anulados y cuáles deben ser objeto de devolución en aquellos casos en los que ya se haya efectuado el pago". También los recibos no reclamados de "similares errores".

La Mancomunidad ha emitido en total más de 72.230 recibos, de los cuales cerca de 4.271 podrían ser susceptibles de anulación o, en caso de haber sido abonados, de devolución. Además, se están revisando otros 564 recibos, que podrían no haberse girado. El número de reclamaciones presentadas asciende a 2.289 reclamaciones, lo que supone un 3,16% sobre el volumen total de los recibos.

"La prioridad en este momento es atender esas reclamaciones, revisar el resto de los recibos que pudieran contener errores para su subsanación y ofrecer una solución satisfactoria a los afectados a lo largo de las próximas semanas, antes de que finalice el año", han trasladado.

La Mancomunidad de la Ribera "lamenta nuevamente las molestias ocasionadas, reitera su petición de disculpas a los afectados y confía en que una situación similar no vuelva a repetirse, para lo cual se están poniendo ya en marcha los mecanismos de control oportunos".

Está prevista para la próxima semana la convocatoria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad, previa a la Asamblea general, para "abordar y actualizar toda la información disponible en relación a esta desafortunada incidencia".