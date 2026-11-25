Imagen de la manifestación convocada en Pamplona por el movimiento feminista con motivo del 25N - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.200 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, han participado este miércoles en la manifestación convocada en Pamplona por el movimiento feminista con motivo del 25N, Día contra la Violencia hacia las Mujeres.

La movilización, marcada por una persistente lluvia, ha partido pasadas las 19 horas desde el Parque Antoniutti de la capital navarra, tras una pancarta con el mensaje 'Frente al fascismo, feminismo'.

Durante la marcha se han lanzado exclamaciones como 'Patriarcado y capital, alianza criminal', 'Gora borroka feminista' o 'Erasorik ez, erantzunik gabe' ('Ninguna agresión sin respuesta').

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, Ana Carmona, de la Plataforma de mujeres contra la violencia sexista, ha explicado que "estamos organizadas", y "así como luchamos contra la violencia machista, vamos a hacer frente a todas aquellas personas que niegan la existencia de la violencia contra las mujeres, que dicen que vivimos en una sociedad en la que la igualdad real ya es efectiva, que quieren privarnos de nuestros derechos, restringirlos o no seguir avanzando en ellos". "Derechos que han sido logrados gracias a la lucha del movimiento feminista", ha añadido.

"Nosotras les vamos a hacer frente. Seguiremos aquí y no vamos a dar un paso atrás, seguiremos luchando de manera colectiva", ha subrayado Carmona, tras añadir que "son los hombres los que agreden, asesinan y menosprecian a las mujeres". "Por todo ello, seguiremos luchando un año más para mantener nuestras reivindicaciones", ha apuntado.

También ha criticado que en Euskadi y Navarra "este año han sido cinco las mujeres asesinadas por violencia machista". "Y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a familia y amistades de las cinco mujeres asesinadas", ha concluido.

Esta ha sido una de las movilizaciones desarrolladas a lo largo del día, ya que previamente, instituciones como el Gobierno de Navarra -con la adhesión del Parlamento foral-, el Ayuntamiento de Pamplona o el Ayuntamiento de Tudela han realizado sendas concentraciones frente a sus respectivas sedes.