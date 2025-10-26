Una manifestación reclama en Pamplona una moratoria a la instalación de plantas de biometanización

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Plataformas de Navarra STOP Biometanización han convocado este domingo en Pamplona una manifestación para reclamar al Parlamento de Navarra y al Gobierno foral que aprueben una moratoria para la instalación de "grandes plantas de biometanización".

Según indican en un comunicado los convocantes, a la movilización, que ha tenido lugar en el Paseo Sarasate de Pamplona, han acudido alrededor de 1.500 personas, "en su mayoría habitantes de las zonas donde se pretenden instalar estas grandes plantas de biometanización, y donde quedarán los residuos que estas vierten en los campos de labor, en muchas ocasiones en grandes cantidades y provocando contaminación por nitratos y compuestos tóxicos".

Ángela Marín, de Viana, en representación de estas plataformas, ha intervenido al final de la marcha para decir que las allí presentes "son personas que se preocupan por el territorio donde viven y trabajan, y donde cultivan pimientos y espárragos, de donde se obtienen los mejores vinos y aceites de Navarra... Por eso se preocupan por la salud de los suelos, y las consecuencias de verter los digestatos de esas grandes plantas de biometanización".

"No se trata de decir a todo no", ha indicado la portavoz de las plataformas convocantes, "se trata de decir sí a las políticas públicas valientes que refuercen a los agricultores locales, que apoyen a los mercados de proximidad, que desarrollen una transición agroecológica real. Eso si que mitigaría el cambio climático", ha defendido.

Por su parte, Mariví Sevilla, de Lodosa, ha leído un manifiesto en el que ha censurado el "oscurantismo" y "desprecio al territorio" y ha criticado que se ponga "el negocio por delante de la vida".

"Durante años, desde asociaciones, movimientos ecologistas y plataformas ciudadanas, se ha venido advirtiendo de los riesgos de estas plantas industriales de biometanización: contaminación de suelos y acuíferos, emisiones, olores, tráfico de camiones, especulación con residuos y una amenaza directa al modo de vida rural", ha destacado, para advertir que "Navarra está siendo invadida por macroproyectos de biogás impulsados por empresas creadas al calor del dinero público y del negocio privado". "Nos quieren convencer de que esto es energía verde. Pero no lo es", ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que "detrás de cada planta hay un modelo de ganadería intensiva, de transporte masivo de purines, de destrucción del territorio y de contaminación. Un modelo que nada tiene que ver con nuestra agricultura, con nuestros pueblos ni con nuestra forma de vivir".

Por eso, ha exigido "una moratoria inmediata y total para detener todos los proyectos en tramitación y los que se pretenden aprobar". "Necesitamos un marco legal claro, una planificación pública, democrática y participada, que garantice que ningún pueblo, ningún acuífero y ningún campo navarro sea sacrificado por intereses privados", ha demandado.

Así, ha destacado que este jueves, el Parlamento de Navarra, que votará una proposición que plantea una moratoria de dos años a las plantas de biogas, decidirá si está "del lado del dinero o del lado de la gente".