María José Ballarín, de Obras Especiales, recoge el Premio Navarra Empresarial 2024: "Ser empresaria es una pasión"

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada del grupo Obras Especiales, María José Ballarín, ha recogido este viernes el Premio Navarra Empresarial 2024, que concede la Confederación Empresarial Navarra (CEN) junto a Diario de Navarra, destacando que "ser empresaria es una pasión, un lujo, un orgullo".

En la tercera edición del premio, centrada en el activismo empresarial, se ha reconocido la "amplia trayectoria" de Ballarín. Al acto han asistido, entre otras autoridades, la presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, la ministra de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el presidente del Grupo La Información, Luis Colina, y la directora territorial Ebro de Caixabank, Isabel Moreno. También han acudido alumnos de centros navarros.

En un coloquio mantenido con Sucunza, Garamendi ha destacado que "nosotros no representamos a los especuladores, no están en nuestro espacio, nosotros estamos en el espacio de algo diferente a solo ganar dinero, pero también hay que ganar dinero". También ha destacado la importancia de "la actitud en la vida". En este sentido, ha subrayado que "se habla poco de las veces que fracasamos". "Muchas veces hay que aprender de los fracasos para crecer aún más. Te equivocas muchas veces en la vida, lo importante es seguir aprendiendo y aprender de los demás", ha dicho, para a continuación poner en valor las empresas familiares.

La galardonada, por su parte, se ha mostrado "muy agradecida" tras recibir el premio. "Es un día bonito en el que no te haces con balances ni cuentas de resultados, sino que te acuerdas de la compañía que has tenido, y yo he tenido la suerte de estar muy bien acompañada. Echo la vista atrás y veo a mi padre, que tuvo la valentía de empezar de cero, que para mí es admirable y lo más difícil", ha manifestado, tras añadir que "ser empresaria es un pasión, un lujo, un orgullo, es hacer realidad tus sueños".

También ha considerado que Navarra "es un bombón de Comunidad" porque "somos pequeños, nos escuchamos, nos atendemos e intentamos entendernos". "Somos afortunados aquí en Navarra", ha asegurado. En cuanto al sector de la construcción, al que pertece su empresa, ha subrayado que "tenemos que dar un giro de modelo" porque "no hay mano de obra", pero "hay un camino, que se llama industrialización". Por otro lado, ha destacado la importancia de impulsar el TAV y el Canal de Navarra.

La presidenta Chivite ha valorado que "el mundo empresarial se sume al mundo activista" y ha destacado que "el activismo implica también responsabilidad". A su juicio, el activismo "es necesario, pero los instrumentos y las formas de ejercerlo es lo que lo hacen legítimo". "De nada valen las reivindicaciones, por legítimas que sean, si no están correctamente canalizadas, si no hay detrás una disposición de sentarse a dialogar", ha apuntado. En este sentido, ha agradecido a la CEN su "disposición al diálogo" y el hecho de mantener siempre "abiertos los canales de comunicación". A continuación, ha dedicado unas breves palabras a la galardonada. "No es este premio lo que te convierte en un referente, eres tú misma la que te has colocado en esa posición a través de tu trabajo", ha añadido.

Por su parte, Sucunza ha afirmado que "el futuro es un lugar habitado por jóvenes que deben mirar la empresa con pasión". "Colaborar con el ecosistema empresarial es la única manera de preservar el bienestar de los ciudadanos. N cinguna comunidad puede mirar a la empresa de otra manera que no sea como el tesoro que vale la pena preservar", ha indicado. Según Sucunza, "a veces parece que ser empresario está mal visto", pero "esto no lo podemos permitir". "Es el síntoma de una sociedad enferma que carece de futuro", ha dicho.

Luis Colina ha afirmado que la galardonada "simboliza y encarna los valores que quiere reconocer este premio", el cual "pone en valor la figura del emprendedor" navarro, una persona que "dedica lo más valioso que tiene a hacer realidad una idea". "Sois un ejemplo y una inspiración para todos, sois un modelo a seguir", ha señalado. A su juicio, "promover una mentalidad emprendedora con aspiraciones elevadas, poner de moda la iniciativa, elegir un propósito de vida, querer dejar huella o querer dejar un legado puede sonar muy cursi, pero es un elemento determinante para el futuro de nuestra Comunidad".

A continuación, Isabel Moreno ha considerado que este galardón reconoce la "tarea diaria, tantas veces oculta" de los empresarios. Sobre la premiada ha destacado que es "una incorformista", y ha valorado su "liderazgo" y su "visión estratégica y capacidad de iniciativa". "Ante esta trayectoria llena de éxitos, Mª José evita el protagonismo y suele hablar de la importancia del equipo", ha remarcado.