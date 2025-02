Marlaska considera una "irresponsabilidad" las declaraciones de Ayuso sobre ETA: "Es una falta a la mínima ética"

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera una "irresponsabilidad" las declaraciones realizadas en el mes de octubre por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que ETA "está muy fuerte, más fuerte que nunca".

"Decir eso es un absoluto insulto, una falta a la mínima ética, a la mínima responsabilidad, y desde luego, la ignorancia, y quizás, la suerte, porque seguro que tuvo la suerte de nunca haber vivido en primera persona lo que representó ETA", ha indicado el ministro este viernes en Pamplona, durante el Foro SER Navarra, organizado por la Cadena Ser.

A su juicio, realizar estas declaraciones es "una irresponsabilidad, por ser muy fino", cuando "muchos" han "sido objetivo de la organización terrorista ETA y hemos tenido que enfrentar desde el salir de tu sitio de vida, de residencia".

En respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes al acto, Marlaska ha asegurado que se está trabajando de manera "permanente" en la resolución de los más de 300 crímenes de ETA que se encuentran sin resolver. "Hay unidades tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional que están investigando esos crímenes de la organización terrorista no resueltos", ha indicado, tras añadir que esta es una cuestión "difícil".

Según ha explicado, "en la llamada época del plomo", las unidades de investigación "estaban fundamentalmente dedicadas a ir deteniendo comandos todos los días, a desarticulando para evitar otros atentados, a protegerse, porque eran objetivos". "Era una complicación máxima, con lo cual las investigaciones de ese primer momento de atentados se realizaban, pero no con los medios necesarios y precisos, pero por esas razones, porque había que seguir trabajando", ha subrayado, tras añadir que "luego la eficacia mejoró muchísimo". "Seguimos trabajando en ellos, alguno de ellos ha podido resolverse", ha dicho Marlaska que ha destacado la colaboración de Francia en esta materia.

También en respuesta a los asistentes, ha destacado que EH Bildu "ha hecho un camino, nadie lo puede negar, pero todavía tiene mucho camino que recorrer realmente para la asunción real y efectiva de lo que supuso el terrorismo para el conjunto de España".

Preguntado por la contratación en un instituto de Tudela de un condenado por ETA y si habría que "poner límites a la reinserción" de los presos que salen de la cárcel, Marlaska ha respondido negativamente ya que la Constitución "establece que el fin fundamental de las penas privativas de libertad es la reinserción social".

Aunque "nos cueste mucho", ha considerado que "lo importante" es que "haya una reinserción social real y efectiva, no una reinserción instrumental". "Que esa reinserción sea realmente importante, que sea de asunción de la responsabilidad, de saber lo que realmente se hizo y que haya generado en él nuevos valores. Valores donde nunca volvería a hacer lo que hizo y donde sea absolutamente crítico respecto a lo que hizo, no solamente de fachada, sino de profundidad y de seriedad", ha manifestado.

También ha sido preguntado por los insultos que recibió por parte de un grupo de estudiantes cuando acudió a la Universidad de Navarra a un acto sobre víctimas del terrorismo. En primer lugar, Marlaska ha querido agradecer la actitud del propio centro académico. "Me llamaron, se disculparon de una forma seria e importante y se sintieron avergonzados por lo que había ocurrido", ha indicado.

En segundo lugar, ha explicado que la situación "me genera esa desazón" y le hace plantearse si "esta es la sociedad que queremos". A su juicio, la educación en valores "tiene que ser transversal", y "quizá ahora no estamos siendo transversales ni en las universidades, ni en las casas, ni en los amigos, ni en los medios de comunicación, etcétera".

El ministro ha respondido afirmativamente a la pregunta sobre si considera que se ha retrocedido en este ámbito. "Sí, no puedo decir lo contrario, sería una sería una falsedad", ha manifestado, tras añadir que también le "preocupa" que "se justifique el insulto en la calle en cualquier circunstancia".

A su juicio, "la crítica seria se ejerce de otras muchas maneras, la primera con el voto, y la segunda haciéndotelo saber en lugares como hoy, en foros, pero no en esa agresividad" que conduce "a sacar lo peor de todos nosotros". "Porque a la cuarta que te insultan en la calle, un día pues no te sacan lo mejor, y a mí es que eso es lo que no me gusta. Me gusta rodearme de ambientes donde pueda yo decir que te ayuden a sacar lo mejor, no lo peor", ha apuntado.