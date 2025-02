Marlaska niega "problemas de inseguridad" en España y Navarra: "Quien afirma lo contrario propaga una falsedad"

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "ni en Navarra ni en España existe un problema de inseguridad pública y quien afirma lo contrario propaga una falsedad, y yo creo que es consciente de que lo hace". "Me temo que esta falacia se esgrime como argumento con el que criticar al Gobierno por otros asuntos que nada tienen que ver, sin duda alguna, con la seguridad pública", ha apuntado.

Así se ha pronunciado este viernes, durante el Foro SER Navarra, organizado por la Cadena SER, en el que ha hecho referencia al último balance de criminalidad elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que recoge que en el pasado año las Fuerzas y Cuerpos de seguridad registraron en Navarra un 2,2% más de infracciones penales que en el año 2023.

En el conjunto del país, ha dicho, "los hechos delictivos conocidos por las fuerzas de seguridad se redujeron en 2024 un 0,3% respecto al año anterior". "La criminalidad convencional o tradicional, es decir, esa que acontece en el mundo físico, ha crecido en Navarra el año pasado un 4,6%, mientras que la ciberdelincuencia ofrece un acusado descenso de 6,5 puntos. Estos factores han situado la tasa de criminalidad de la Comunidad foral en 52,9 infracciones penales por cada mil habitantes, 2,3 más que en el resto de la media nacional, que está en el 50,6", ha apuntado.

A su juicio, esta "es una radiografía de la criminalidad en Navarra que nos ofrece una imagen muy similar, sin duda alguna, a la del resto del país y sobre la que podemos hacer la misma valoración, no muy distinta". "España, es un país seguro, uno de los países más seguros del mundo, y Navarra también es una comunidad segura. Es una afirmación que es tajante", ha remarcado. En este sentido, ha destacado que "la tasa de criminalidad en el Reino Unido es de 104,9 por mil habitantes; en Alemania, 71,2; en Suecia, con un grandísimo problema de seguridad, es de 141,5; y la tasa en Dinamarca es de 80,1 infracciones penales por cada mil habitantes".

"Desde hace tiempo, ciertas formaciones políticas apelan a una pretendida alarma social por el aumento de la inseguridad, y no es cierto. No existe alarma social porque distintas encuestas coinciden, todas ellas, en que no llega al 5% de la población la que señala la seguridad ciudadana como uno de los asuntos que genera máxima preocupación social. Tampoco crece la inseguridad", ha comentado.

Ha destacado el ministro que "en 2024 los ciberdelitos se redujeron por primera vez en los últimos años en un 1,4%, y eso, sin duda alguna, es una relativa buena noticia porque la curva empieza a modificarse". "Proclamar que España y Navarra son espacios seguros para la ciudadanía no implica que, como responsables de la gestión del servicio público de seguridad, vayamos a cruzar los brazos, ni sepamos que tenemos muchos e importantes desafíos en materia de seguridad pública a los que tenemos que hacer o seguir haciendo frente. Muy al contrario, nuestro empeño sigue siendo el mismo que perseguimos desde el año 2018", ha manifestado.

Tras subrayar que los resultados obtenidos en estos 7 años son "razonablemente positivos y hacia esa meta seguimos caminando", ha remarcado que en "Navarra aplicamos y aplicaremos la misma estrategia que en el resto de España": más policías, medios más modernos y mejores infraestructuras policiales.