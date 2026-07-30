Más de 3.300 padres y madres disfrutan en Navarra del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas en el primer semestre

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.514 madres y 1.818 padres disfrutaron de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en Navarra durante el primer semestre del año. Es una prestación que se amplió en julio de 2025 hasta las 19 semanas de baja remunerada al cien por cien en sentido general y hasta 32 semanas para las familias monoparentales. En total, se han disfrutado 3.332 prestaciones en la Comunidad foral y 231.656 en el conjunto de España.

Estas cifras se corresponden con periodos disfrutados entre enero y junio de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026, según ha explicado en una nota la Delegación del Gobierno en Navarra.

En concreto, entre enero y junio de este año, la Seguridad Social ha abonado en Navarra 3.625 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, de las que 1.649 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 1.976, al segundo, normalmente el padre. Entre ellas, se han gestionado 27 prestaciones en procesos de familias monoparentales, todas correspondientes a mujeres. Los fondos destinados a esta prestación en la primera mitad del año en Navarra ascienden a 35.890.816 euros.

En el conjunto de España, se han tramitado 248.500 prestaciones por un importe total de 2.285.023.397 euros.

El permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año de edad, más dos semanas adicionales hasta que cumple 8. En el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años de edad del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos nacieron a partir del 2 de agosto de 2024.

La baja por nacimiento y cuidado de menor, heredera de las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, se reconoce como un derecho individual y no transferible que tienen ambos progenitores.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ofrece la posibilidad de solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor de forma telemática, a través del portal Tu Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es/) y en https://prestaciones.seg-social.es/servicio/prestacion-nacim....

También se pueden solicitar telemáticamente los periodos sucesivos de descanso por nacimiento y cuidado de menor, si los progenitores optan por dividir el periodo.

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta entre enero y junio en Navarra fue de 927, un 0,64 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Del total, 780 correspondieron a mujeres y 147, a hombres. En toda España, han sido 24.983 las excedencias tramitadas.

Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar excedencia para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.