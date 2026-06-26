Más de 400 agentes de Policía Municipal velarán por la seguridad ciudadana durante las fiestas de San Fermín

Agentes de la Policía Municipal durante la procesión de San Fermín. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha preparado un dispositivo especial para las fiestas de San Fermín, en el que participará prácticamente toda la plantilla, 412 agentes, y prestará especial atención a los principales actos festivos, como el Chupinazo, los encierros, la procesión, los fuegos artificiales y el Pobre de Mí.

No obstante, del 6 al 14 de julio también se reforzará el patrullaje a pie por el Casco Antiguo de la ciudad para prevenir delitos y estar más cerca de la ciudadanía en caso de necesidad. Con todo este despliegue, Policía Municipal pretende garantizar la seguridad ciudadana y vigilar que la fiesta transcurra con normalidad, según ha informado el Ayuntamiento.

Entre los dispositivos especiales, el Chupinazo es, sin duda, el momento clave, por el volumen de gente que congrega. De esta manera, el dispositivo como tal dará comienzo dos horas antes del lanzamiento, a las 10 horas, con una labor preventiva que consistirá en desalojar la Plaza Consistorial e inspeccionar las pertenencias de las personas que accedan a ella. En este sentido, está prohibido el acceso a la plaza con mochilas, cristales, harina, huevos y objetos punzantes con el fin de evitar riesgos y garantizar la seguridad ciudadana. Además, se requisará el tapón de las botellas de plástico.

El dispositivo se prolongará hasta después del Chupinazo, cuando la Plaza Consistorial comience a descongestionarse y la gente se distribuya por las distintas calles del Casco Antiguo. Este día, Policía Nacional y Policía Foral también colaborarán con las labores de protección y seguridad en el centro de la ciudad, principalmente.

El Centro de Coordinación de Policía Municipal de Pamplona (CECOOR) será el núcleo operativo de los distintos cuerpos de seguridad durante las fiestas: Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil. De esta manera, todos ellos compartirán recursos, "optimizando y mejorando la eficiencia de la acción policial en los actos más populares".

PROCESIÓN, ENCIERROS Y 'TXUPINAZO TXIKI'

Al margen del Chupinazo, Policía Municipal intensificará su presencia también el día 7, en la procesión. Para este acto en concreto, se ha movilizado a 120 agentes, que realizarán acompañamiento y protección a la Corporación municipal, que acudirá en Cuerpo de Ciudad.

Por su parte, en lo que se refiere a los encierros, agentes del turno de noche y de mañana de Policía Municipal de Pamplona se solaparán, por lo que cada día habrá 155 agentes patrullando en los momentos previos y posteriores a la carrera. Además, los días 11 y 12 de julio, coincidiendo con el fin de semana, el número de agentes aumentará. Como todos los años, antes del encierro se realizará apoyo a los servicios de limpieza y la colocación del vallado. Asimismo, se controlará el acceso a las personas participantes, según la Ordenanza del Encierro y, posteriormente, se realizará protección al personal sanitario en la realización de su trabajo y apoyo en el desmontaje del vallado.

Para el servicio de los fuegos artificiales, unos 17 agentes junto con el apoyo de auxiliares de Protección Civil, cortarán el tráfico del 6 al 14 de julio desde las 22 horas hasta las 00 horas en el perímetro de la Ciudadela por seguridad. Además, durante los conciertos de la Zona Joven, en la plaza de los Fueros, el corte del tráfico continuará hasta las 3 de la madrugada.

Uno de los eventos novedosos de este año será el 'Txupinazo Txiki', que se celebrará el 10 de julio, a las 12 del mediodía, y donde los niños serán los protagonistas. Para este día, se ha preparado un dispositivo con 40 agentes, que velarán para que el evento transcurra sin incidencias. Entre otras funciones, se realizarán controles en los distintos accesos a la Plaza Consistorial para salvaguardar la seguridad a las familias.

Por último, para el Pobre de Mí, una veintena de agentes realizarán el servicio de control de acceso a la Plaza Consitorial, a partir de las 23.15 horas, junto con agentes de Policía Foral, que establecerán controles y bloqueos de apoyo.

OFICINA DE DENUNCIAS EN LA CALLE ZAPATERÍA, NÚMERO 40

Por segundo año consecutivo, y para estar más cerca de donde se concentra la fiesta, se instalará una Oficina de Denuncias en la calle Zapatería 40. La oficina abrirá del 6 al 14 de julio de 11.30 a 23.30 horas. En esta oficina se podrá poner denuncias de delitos menores como hurtos y extravíos. Para delitos más graves, seguirá operativa la Oficina de Atención al Ciudadano en calle Monasterio de Irache, número 2, abierta las 24 horas al día.