Más de 400 guardias civiles reforzarán la vigilancia en Navarra con motivo del eclipse solar

Presentación del dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil con motivo del eclipse solar del 12 de agosto - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el coronel jefe de la 9ª Zona de la Guardia Civil, José Miguel Barbero, han presentado este martes el dispositivo especial que la Guardia Civil ha diseñado con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el miércoles, 12 de agosto.

Durante la presentación han explicado las principales características del operativo previsto para "garantizar la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad y ofrecer una respuesta coordinada ante el importante incremento de desplazamientos que se espera hacia las zonas de mejor visibilidad del eclipse, especialmente en la Ribera navarra".

Asimismo, han destacado "la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados para que este acontecimiento astronómico pueda desarrollarse con las máximas garantías de seguridad".

La presentación ha contado con una exposición de algunos de los medios humanos y materiales que formarán parte del dispositivo. Entre los recursos presentes han figurado una patrulla de la Agrupación de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Equipo PEGASO y una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC).

Asimismo, el helicóptero del Servicio Aéreo ha estado presente en la zona tras realizar durante la mañana un vuelo de reconocimiento sobre la Comunidad foral, en el que ha supervisado las principales zonas de observación y los itinerarios de acceso, verificando sobre el terreno las condiciones operativas y evaluando los puntos de mayor afluencia previstos para la jornada del eclipse.

Estas labores han permitido ultimar la planificación del dispositivo y reforzar la coordinación entre las distintas unidades que participarán en el operativo.

UN DISPOSITIVO CON 410 GUARDIAS CIVILES

El operativo cuenta con 410 guardias civiles, pertenecientes a distintas especialidades, que reforzarán la seguridad ciudadana, la movilidad y la vigilancia preventiva en las principales vías de comunicación, los accesos a los puntos oficiales de observación y aquellos lugares donde se prevé una mayor concentración de personas.

En el dispositivo participan efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), USECIC, Equipo PEGASO, Policía Judicial, Información, Servicio Aéreo, COS, así como el resto de especialidades que pudieran resultar necesarias en función de la evolución de los días previos y de la propia jornada del día 12.

El operativo permanece activo desde las 08 horas del 10 de agosto hasta las 06 horas del jueves 13 de agosto. Durante este periodo se ha reforzado la presencia de patrullas en las carreteras con mayor previsión de circulación y en los accesos a los principales puntos de observación para "prevenir retenciones, facilitar la movilidad y garantizar una rápida respuesta ante cualquier incidencia".

El dispositivo se desarrolla en "permanente coordinación" con Policía Foral, SOS Navarra, Bomberos de Navarra, Protección Civil, administraciones locales y el resto de organismos implicados.

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DEL ECLIPSE CON SEGURIDAD

Durante la presentación, la Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras, estacionar únicamente en los lugares habilitados y no detener nunca el vehículo en arcenes o zonas no autorizadas para observar el eclipse, ya que estas conductas "generan un grave riesgo para la seguridad vial".

Asimismo, se ha recomendado acudir con suficiente agua, combustible y los suministros necesarios ante la posibilidad de retenciones prolongadas.

Desde el punto de vista de la seguridad personal, la Guardia Civil recuerda que únicamente deben utilizarse gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse. Del mismo modo, no debe observarse mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros homologados correspondientes.

También se ha insistido en la necesidad de respetar el entorno natural, no abandonar residuos, no acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas, evitar estacionar sobre vegetación seca y mantener despejados los accesos que pudieran ser utilizados por los servicios de emergencia.