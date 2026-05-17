Más de la mitad de las personas buscan en internet información para cuidar su salud o alimentación

Archivo - El teclado de un ordenador. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El 55% de las personas buscan en internet información para cuidar su salud o alimentación, según revela una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que ha destacado que antes de tomar decisiones en estos ámbitos "es siempre conveniente consultar directamente con profesionales del campo".

Respecto a los problemas más buscados en la red, estos continúan siendo los síntomas y dolores ocasionales (54,1%), mientras que las enfermedades leves y puntuales son el 47,0%. Por su parte, los síntomas psicológicos son el 30,8% y las enfermedades crónicas o recurrentes disminuye un 1,3% hasta el 29,8%, detalla Irache en una nota de prensa.

"Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial está haciendo que crezca el número de personas que decidan buscar por su cuenta información acerca de su estado de salud, alimentación, cualquier síntoma o enfermedad", señala la asociación, que ha advertido del riesgo de "autodiagnósticos erróneos". Además, ha indicado que "la información poco rigurosa, los propios miedos o el desconocimiento de los ciudadanos o cualquier otro factor nos puede llevar a conclusiones alarmistas que no siempre son reales".

Irache ha advertido, además, ante "la alta presencia de bulos" y ha resaltado que "buena parte de la información sobre salud en internet y en redes sociales es falsa o imprecisa".

Asimismo, ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento ha alertado de "la creciente amenaza que supone la publicidad y venta en línea de medicamentos ilegales en toda la Unión Europea de todo tipo, especialmente para la pérdida de peso". Estos productos "no están autorizados y no cumplen las normas necesarias de calidad, seguridad, eficacia y correcta información. Algunas incluso utilizan de forma indebida los logotipos oficiales para hacer creer a los usuarios que están en una página autorizada y les lanzan consejos falsos".

La búsqueda de información se da en todos los campos de la salud, pero "tiene una especial incidencia en cuestiones que atañen a la estética de las personas", como la pérdida de peso, la ganancia de masa muscular, productos para la piel o el pelo, por ejemplo. En estos campos, la variedad de productos a la venta "es muy amplia, pero no siempre responden a las expectativas de los consumidores e incluso pueden resultar perjudiciales".

Irache ha explicado que comprar medicamentos por internet "es legal solo si se trata de medicamentos sin receta". Comprar por la red fármacos que requieren receta o recurrir a webs no verificadas "es un grave riesgo para la salud".

Aunque sea para comprar cualquier producto de farmacia o parafarmacia que no requiera receta, la asociación ha destacado la importancia de asegurarse de que la página web pertenece a una farmacia autorizada. Se puede verificar a partir del registro oficial Distafarma. Por otro lado, las farmacias deben mostrar el logotipo común europeo.