Maya se reúne este martes con Maeztu para abordar las denuncias sobre posibles delitos cometidos por 'menas'

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se reunirá este martes con la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, para analizar los datos sobre denuncias referentes a posibles delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados ('menas') y facilitarle la documentación de la que dispone el Ayuntamiento de la capital navarra.

Así lo ha afirmado este lunes en respuesta a los periodistas, tras añadir que sus declaraciones sobre los delitos cometidos por 'menas', que han suscitado críticas por parte de diversos sectores, hacían referencia a "los delitos de robo con intimidación y violencia, que son los que generan más inseguridad a la gente y son los que están creciendo".

"Los delitos globales, según los datos, están disminuyendo, pero los que hacen generar esa sensación de inseguridad han crecido", ha explicado el alcalde, tras recordar que se está trabajando desde el Ayuntamiento "en varias líneas", como la de rescatar el proyecto de mejora de la iluminación en la Vuelta del Castillo.

"Eso es lo que los ciudadanos quieren, que no haya tanto enfrentamiento y que solucionemos los problemas", ha subrayado.

Por otro lado, y sobre la reprobación que han solicitado los grupos de la oposición por las declaraciones del alcalde sobre este tema, Maya ha criticado que no se repruebe al concejal Joxe Abaurrea (EH Bildu), "que ha sido condenado por unos delitos tan duros como es morder o dar patadas" a una concejala y a agentes de policía municipal, y sí quieran reprobar al edil regionalista Fermín Alonso por el proyecto de Paseo de Sarasate o al propio alcalde por unas declaraciones que ha insistido en aclarar.

"Primero dije que los 'menas' también cometen delitos, eso es objetivo, tenemos datos más que de sobra para avalarlo y el Gobierno de Navarra seguro que también. Y lo siguiente es que en ese tipo de delitos de robo con violencia e intimidación, los datos de que yo dispongo es que el 80% de esos delitos, aproximadamente, son de personas no nacidas en España. Eso es objetivo, eso es real. A partir de ahí ha salido de todo, he leído algunas editoriales realmente lamentables, pero a veces parece que la verdad duele", ha explicado.

De esta forma, Maya ha asegurado que "son datos objetivos, lo cual no quiere decir, ni muchísimo menos, lo que algunos han traducido de que la mayoría de los delitos en Pamplona los cometen los inmigrantes". "Eso no lo he dicho, me estaba refiriendo a ese caso concreto de delitos", ha garantizado, tras considerar que si quieren reprobarle por eso "en su derecho están", pero que "nunca" lo podrá "compartir".