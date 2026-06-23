Mayo finalizó con una recaudación acumulada por Hacienda Foral de Navarra de 2.103 millones, un 9,3% más interanual

Sede del Departamento de Hacienda - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hacienda Foral de Navarra cerró mayo con una recaudación acumulada de 2.103,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,3% en términos interanuales frente a los 1.923,9 millones ingresados en mayo del año 2025.

Este dato, según han informado desde el Gobierno en una nota, es el resultado de un 4,9% más en la recaudación íntegra y de una disminución del 5,1% en las devoluciones.

Por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó los 1.093,5 millones de euros con un incremento interanual del 18,9%. En el caso de los impuestos indirectos, el aumento fue del 0,5%, es decir, 995,3 millones de euros.

Las tasas y otros ingresos crecieron un 8,3% en la comparativa con 2025, con una recaudación hasta el final de mayo de 14,9 millones de euros.

En función del comportamiento de los principales tributos, en IRPF la recaudación acumulada por gestión directa ascendía a 908,4 millones de euros, un 21,4% más de lo recaudado en 2025 a estas fechas.

Las retenciones de trabajo siguieron teniendo un "buen comportamiento", con un crecimiento del 7% con respecto al año anterior, 964,7 millones de euros acumulados; al igual que las retenciones de capital, que crecieron hasta alcanzar los 77,2 millones de euros.

Por otro lado, también influye en el incremento acumulado de la recaudación de IRPF que la Campaña de la Renta de 2025, todavía en curso, registró una cuota diferencial de -170,2 millones de euros a finales de mayo, consecuencia del volumen de declaraciones con resultado 'a devolver'.

No obstante, dicho saldo negativo es "sensiblemente inferior" al acumulado en el mismo período del año anterior, que ascendió a -256,4 millones de euros por las "importantes devoluciones" a mutualistas que se realizaron durante 2025.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 83,6 millones de euros, presentó un valor superior a los 65,6 millones de euros alcanzados el pasado año a estas fechas.

Las razones son dos: la "continuidad del buen comportamiento de las retenciones de capital", que aumentaron sus cifras en un 12,1%, y una mayor recaudación líquida positiva de la cuota diferencial de 10,8 millones de euros frente a los 5,3 millones de euros negativos del 2025.

La recaudación por gestión directa de IVA aumentó un 5,6%, con un 3,8% más de recaudación íntegra. A esto debe restarse el importe de las devoluciones, que obtuvo valores superiores a los del año anterior, concretamente un 2,8% más.

Los Impuestos Especiales vieron aumentada su recaudación por gestión directa en un 2%. Este incremento se explica sobre todo por el aumento de un 11,2% experimentado por el Impuesto sobre Hidrocarburos, con 84,7 millones de euros recaudados en mayo frente a los 76,2 millones de euros del pasado año en las mismas fechas.

Respecto a los ajustes con el Estado correspondientes al IVA, a los impuestos especiales de fabricación, y al ajuste por retenciones de trabajo y capital, la liquidación se realiza al final de cada trimestre, de modo que los importes reflejados corresponden a los contabilizados en el mes de marzo.

La recaudación líquida tributaria acumulada el pasado mes de mayo ascendía a 2.103,8 millones de euros. En relación a un presupuesto de ingresos fijado en 5.813,4 millones euros para este 2026, supone un 36,2% de grado de ejecución.