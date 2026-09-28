Mayores Frente a la Crisis se movilizará el 1 de octubre en Pamplona por "el derecho a los cuidados"

Las organizaciones que componen el colectivo de Mayores Frente a la Crisis en la presentación de los actos que celebrarán con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores - CCOO

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mayores Frente a la Crisis se movilizará en Pamplona el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, reivindicando que "el derecho a los cuidados" sea "una cuestión de gestión pública". La movilización comenzará en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 13 horas.

Las organizaciones que componen el colectivo de Mayores Frente a la Crisis, ANAPP, AMONA, FP-CCOO, LACARRA y UJP-UGT, han presentado este lunes los actos que celebrarán con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.

A las 11 horas se celebrará en el Palacio del Condestable una charla que tratará sobre las novedades en la nueva ley de Dependencia. En ella participará Olga Sala, subdirectora de Valoración y Servicios de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

Según han explicado Jesús Suescun, Guadalupe Yoldi, Javier Ordoñez y Manolo Burguete, la dependencia es la reivindicación central de este año.

Tras la aprobación de la Ley de la Dependencia por parte del Congreso de los Diputados y la firma del I convenio de la dependencia de Navarra, los representantes de Mayores Frente a la Crisis han exigido que estas medidas "repercutan en la calidad que se presta a las personas mayores en las residencias y en los centros de día".

Sin embargo, han criticado que "las listas de espera para la resolución de las solicitudes de dependencia y las prestaciones de servicios son escandalosamente abultadas".

"Celebramos que la nueva ley reduce el plazo de 180 a 90 días, pero la realidad en Navarra es otra. De media, una persona tiene que esperar 202 días para recibir su resolución", han manifestado.

Para Mayores Frente a la Crisis "es fundamental eliminar a las empresas con ánimo de lucro de los cuidados". Para el colectivo, "el bienestar de las personas mayores no puede ser un negocio, sino un derecho que proteja a toda la ciudadanía". Por ello, han exigido a las instituciones que "este derecho sea una cuestión de gestión pública".