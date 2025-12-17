La MCP aprueba sus presupuestos para 2026 por un importe de 187 millones de euros

Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. - MCP

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha aprobado este miércoles en su Asamblea General los presupuestos consolidados (MCP y su sociedad de gestión SCPSA) para el año 2026 que ascienden a 186.942.815,46 euros. Los presupuestos han sido aprobados con 35 votos a favor y 12 en contra al contar con el apoyo del equipo de Gobierno (EH Bildu, Independientes, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y de PSN.

Las cuentas aprobadas para el año que viene prevén inversiones por un importe de 65.172.807,87 euros, de las cuales 42 millones se financian con fondos propios. Destacan las partidas dedicadas al Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona para el tratamiento de residuos (31,4 millones de euros); el Plan Sanitario del Agua, en el que destacan diferentes actuaciones asociadas a los PERTES concedidos (implantación de telelectura, regulación sensórica de la red, así como proyectos de refuerzo de abastecimiento estratégicos) con 16,1 millones, de los cuales 11,6 provienen de subvenciones; las obras de abastecimiento de agua (5,8 millones) y la mejora de redes locales (4,5 millones), detalla en una nota de prensa la MCP.

En relación con el gasto corriente hay un incremento del 10,29% debido fundamentalmente a los gastos operativos derivados de la entrada en funcionamiento del nuevo Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, el nuevo contrato de recogida de residuos, las partidas asociadas al impulso de la digitalización de la mano de los PERTES, el incremento del servicio del TUC, la subida de precio de los combustibles y la carga financiera vinculada a las inversiones.