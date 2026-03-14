La MCP presenta la reforestación del barranco de Areabidea en Adiós para crear un sumidero de carbono

Presentación de la recuperación ambiental del barranco de Areabidea en Adiós. - MCP

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha presentado este sábado la recuperación ambiental del barranco de Areabidea en Adiós para crear un nuevo sumidero de carbono de la MCP después del de Areatzea (Huarte).

En el acto han intervenido el director de Medioambiente de la Mancomunidad, Mikel Manzanos y el alcalde de Adiós, Miguel Ansa, que han explicado sobre el terreno el proyecto de reforestación que ha recuperado una superficie de aproximadamente 31.000 m2.

La superficie elegida tiene una forma longitudinal y se encuentra ubicada al norte de la localidad. El extremo sur de la parcela, en un antiguo pinar próximo al cementerio, ha sido recientemente reforestado con encinas, si bien existen todavía algunos pinos. Por ello, la reforestación presentada este viernes se ha centrado en el resto de la parcela.

Según explica la MCP en una nota de prensa, la recuperación ambiental ha consistido en la plantación de unas 1.000 unidades arbóreas con la que se ha reforestado una superficie de 16.000 m2 de la superficie llana y 15.000 m2 de talud. Esta tarea se ha llevado a cabo durante los meses de enero y febrero. A la vista de la diferente composición del terreno, se han acometido dos tipos de plantaciones: ejemplares de mayor porte en la zona llana y más pequeñas en el talud mediante la técnica de "contenedor forestal" (utilización de sistemas modulares con tierra y plantas que estabilizan pendientes y controlan la erosión). Las especies elegidas para la replantación son encina, quejigo, roble pubescente y arce común.

Las últimas 40 unidades de la reforestación se han reservado para una plantación simbólica que se ha llevado a cabo durante la presentación y en la que han participado representantes de la MCP, del ayuntamiento de Adiós y vecinos de la localidad.

NUEVO SUMIDERO DE CARBONO DE LA MCP

Tal como ha explicado Mikel Manzanos en el acto de presentación, los objetivos de esta acción han sido "mejorar el entorno, habilitar un espacio para el paseo, reforestar la zona y favorecer la captura de CO2". Entre los beneficios ambientales de la recuperación está "la mejora de la calidad del aire, la regulación térmica de la zona, el fomento de la biodiversidad y la contribución en la lucha contra el cambio climático". Además, se obtendrán "beneficios sociales como la creación de un lugar de encuentro con caminos para pasear y espacios para descansar, así como la generación de un pulmón verde para la zona".

Una vez quede registrado en el Ministerio de Transición Ecológica, el barranco de Areabidea en Adiós se convertirá en un nuevo sumidero de carbono impulsado por la Mancomunidad después de la restauración del meandro de Areatzea (Huarte) finalizada en 2020. Areatzea fue inscrito como sumidero de CO2 en 2021 para convertirse en el primer sumidero de Navarra.

Desde 2024 también se está trabajando en un tipo de sumidero diferente en el entorno de la balsa de Ezkoriz, en Zolina (Valle de Aranguren y Valle de Egüés) donde se ha conseguido un nuevo espacio para la reducción de la huella de carbono gracias al cambio de uso de suelo -de cultivo a pastizal permanente- en lugar de la reforestación, como es el caso de los sumideros de Areatzea y Adiós. La MCP sigue trabajando con entidades locales en nuevos espacios para la reducción de la huella de carbono.