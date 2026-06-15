Médicos del Mundo Navarra alerta de que "las crisis humanitarias se agravan" y "la respuesta internacional disminuye"

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo Navarra ha presentado este lunes el dossier 'Crisis (In)visibles: Emergencias 2026', una publicación que refleja que "las crisis humanitarias se agravan mientras la respuesta internacional disminuye" ya que "239 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en el mundo, pero la financiación internacional apenas alcanza el 26% de la respuesta prevista".

La organización advierte de que "conflictos armados, desigualdad, crisis climática y debilitamiento de los sistemas públicos están generando contextos de vulnerabilidad extrema que comprometen la vida, la salud y los derechos fundamentales de millones de personas".

Según los datos recopilados en el dossier, "239 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en el mundo, pero la financiación internacional apenas alcanza el 26% de la respuesta prevista, lo que significa que casi tres cuartas partes de las necesidades humanitarias permanecen sin cubrir".

Esta "brecha" refleja "el creciente desfase entre la magnitud de las crisis y la capacidad de respuesta de la comunidad internacional, dejando a millones de personas sin acceso a la asistencia que necesitan para sobrevivir". En el caso de Sáhara, por ejemplo, "la caída ha sido de cerca de un 40% solo en el último año".

Desde Médicos del Mundo han remarcado que "las crisis actuales no pueden entenderse como emergencias aisladas o coyunturales". Se trata de "fenómenos cada vez más interconectados en los que confluyen factores como los conflictos armados, los desplazamientos forzados, la inseguridad alimentaria, el aumento de los fenómenos climáticos extremos o el deterioro de los sistemas sanitarios".

"La realidad es que las crisis no solo se multiplican, sino que cada vez son más difíciles de resolver. Los mismos factores que las generan contribuyen también a prolongarlas, creando ciclos de vulnerabilidad que afectan especialmente a las poblaciones más empobrecidas", ha firmado en un comunicado Jaione Eugui, responsable del proyecto.

La desigualdad global "continúa siendo uno de los principales factores que explican por qué algunas poblaciones sufren con mayor intensidad las consecuencias de estas crisis". Actualmente, "más de 847 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, mientras que millones de niños y niñas crecen en contextos de privación severa que limitan sus oportunidades de desarrollo y perpetúan ciclos de exclusión y vulnerabilidad".

"EL DERECHO A LA SALUD, EN RIESGO"

Según la organización, "uno de los principales impactos de las crisis humanitarias se refleja en el acceso a la salud". Conflictos armados, desplazamientos forzados, fenómenos climáticos extremos y pobreza "están debilitando sistemas sanitarios ya frágiles y dificultando el acceso a servicios esenciales para millones de personas".

El dossier recoge que "4.500 millones de personas carecen actualmente de acceso a servicios básicos de salud, una realidad que evidencia las profundas desigualdades existentes a nivel global".

Estas desigualdades "se reflejan también en indicadores tan significativos como la esperanza de vida, que puede variar hasta tres décadas entre unos países y otros". Asimismo, "el 94% de las muertes maternas se producen en países de ingresos bajos y medios".

Para Médicos del Mundo, estos datos "muestran que la salud no depende únicamente de factores biológicos o individuales, sino de condiciones estructurales como el acceso a la atención sanitaria, la alimentación, el agua potable, la educación o la estabilidad social".

Por ello, la organización reclama "una mayor inversión en sistemas públicos de salud resilientes y accesibles, especialmente en los contextos más afectados por las crisis".

CONFLICTOS Y CRISIS CLIMÁTICA

La publicación destaca también el papel de los conflictos armados como "uno de los principales desencadenantes de las crisis humanitarias actuales". En la actualidad "existen 59 conflictos armados activos, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la violencia afecta de manera creciente a la población civil, provocando desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y colapso de servicios esenciales".

El caso de Sudán, "la guerra iniciada en 2023 ha provocado cerca de 150.000 muertes y más de 14 millones de desplazamientos, convirtiéndose en una de las mayores crisis humanitarias del planeta".

A ello "se suma el impacto de la crisis climática, que está intensificando fenómenos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor". Estos eventos "no solo causan pérdidas humanas y económicas, sino que destruyen medios de vida, agravan la inseguridad alimentaria y obligan a millones de personas a abandonar sus hogares".

Burkina Faso es uno de los ejemplos que recoge el informe, donde "la combinación de cambio climático, pobreza y violencia armada está profundizando una crisis humanitaria cada vez más grave".

A través de este dossier, Médicos del Mundo "pretende contribuir a visibilizar aquellas crisis que permanecen fuera de la agenda mediática y política pese a afectar a millones de personas".

La organización insiste en que "detrás de cada dato existen vidas, derechos y proyectos truncados", y remarca que "la respuesta humanitaria debe ir acompañada de medidas que aborden las causas profundas de las desigualdades y fortalezcan la capacidad de las comunidades para afrontar futuras crisis".