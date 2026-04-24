Médicos de Urgencias de Tudela advierten de su "situación límite"

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela han firmado una carta en la quieren hacer llegar a la población la "situación límite" que atraviesan "desde hace muchos meses, sin conseguir solución" a sus demandas.

En la carta, los médicos señalan la "repercusión" que tiene esta situación en la atención médica y "el deterioro progresivo e inminente al que nos enfrentamos, tanto los profesionales como los pacientes, y no solo hablamos de los tiempos de espera, se trata también de la seguridad del paciente".

Según explican, "estamos asistiendo a una importante sobrecarga debida a varios factores, entre los que se encuentran el déficit sangrante de médicos, el gran incremento de la demanda asistencial, el derrumbe de médicos adjuntos, que se han trasladado a otros hospitales por no poder asumir la presión, el colapso de la Atención Primaria y además la merma progresiva en el número de médicos residentes".

La carta apunta que, "a esta situación, ya de inicio muy deficitaria, se añade la imposición de tener que atender a los pacientes pediátricos con patología médica por las tardes a partir de mayo, franja horaria en la que, hasta el momento actual, están siendo atendidos por el Servicio de Pediatría".

Según explican los profesionales, "en el Servicio de Urgencias de Tudela tenemos la proporcionalidad medico/paciente más baja de toda Navarra, lo que supone un sistema más saturado, con más tiempo de espera y gran sobrecarga para los profesionales, y a partir de mayo seremos el único hospital de todo Navarra donde los pacientes pediátricos no serán vistos por un pediatra desde su entrada en Urgencias, lo que incrementará aún más el número de pacientes por médico, que influirá directamente en la calidad asistencial y seguridad de los pacientes, tanto adultos como pediátricos".

Los profesionales destacan que en los últimos años la plantilla de médicos adjuntos de Urgencias "está asumiendo muchos más turnos de trabajo de lo que nos corresponde para dar cobertura a las necesidades asistenciales de nuestro servicio".

"Con todo lo expuesto, hemos llegado a una situación límite en la que vemos peligrar nuestra salud y la de los pacientes. Se ha solicitado, en reiteradas ocasiones la ampliación de la atención médica en determinados turnos, pero no hemos recibido respuesta aún. Pedimos compresión con la demora en las esperas, sobre todo en pacientes pediátricos porque crecerá exponencialmente al simultanearlo con la atención de pacientes adultos", afirman.

Finalizan la carta destacando que "esta no es la atención que queremos dar, ni la que nuestros pacientes deberían recibir". "Debemos proteger al paciente y protegernos", señalan, para indicar a los pacientes que se trata de un escrito de "los que siempre estamos con la puerta abierta, sin listas de espera, en vuestros momentos más complicados, y por todo lo expuesto anteriormente, los que estamos a punto de claudicar".