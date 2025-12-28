Medicus Mundi lanza una campaña navideña de donativos para su proyecto de cooperación en Ruanda. - MEDICUS MUNDI

PAMPLONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medicus Mundi ha puesto en marcha en Navarra una campaña navideña de donativos destinada a apoyar su proyecto de cooperación en Ruanda, bajo el lema 'Hay algo mejor que pedir deseos: cumplirlos'. A través de su página web, www.lasaludunderecho.es, la organización recogerá aportaciones económicas que se destinarán íntegramente a "mejorar el derecho a la salud, la nutrición y el acceso al agua" en la región de Gakenke, una zona rural y montañosa del norte del país africano.

Medicus Mundi trabaja desde hace años en esta área, "caracterizada por la dispersión de la población y las dificultades de acceso a servicios básicos", desarrollando un proyecto integral que se articula en cinco líneas de acción: apoyo al hospital de Nemba, refuerzo de centros de salud, impulso de la salud comunitaria, mejora de la nutrición infantil y de mujeres, y acceso al agua, la higiene y el saneamiento.

La entidad destaca, además, que los donativos realizados "cuentan además con beneficios fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta, con una deducción del 80 por ciento para los primeros 250 euros aportados".

Esta campaña se enmarca en el trabajo continuado que Medicus Mundi desarrolla para "hacer efectivo el derecho universal a la salud y reducir las desigualdades, promoviendo valores como la solidaridad y la participación activa de la ciudadanía".

Recientemente, Medicus Mundi ha concluido en Pamplona un proyecto de sensibilización sobre derechos humanos, que ha contado con la instalación de ocho esculturas en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de "concienciar sobre cómo el incumplimiento de cualquier derecho humano repercute directamente en la salud de las personas".

Las propuestas recogidas entre la ciudadanía navarra "reflejan una visión compartida: la defensa de los derechos humanos requiere transformaciones profundas, colectivas y sostenibles, en las que la equidad, la universalidad de los servicios públicos, la lucha contra la discriminación y la acción climática se consolidan como claves para construir sociedades más justas y saludables".

La organización ha recordado, además, que la colaboración con Medicus Mundi no se limita a la campaña navideña, sino que puede realizarse de diversas formas. A través de su web se puede consultar información sobre otras formas de implicarse como el voluntariado, el legado solidario o colaboraciones puntuales.