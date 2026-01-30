Medio Ambiente convoca las pruebas para la obtención de la primera licencia administrativa de caza de Navarra 2026

Palomeras de Etxalar. - JAVIER CAMPOS - TURISMO DE NAVARRA

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través del Servicio Forestal y Gestión Cinegética, ha convocado el curso de formación y las pruebas para obtener el certificado de aptitud, que posibilita obtener la licencia administrativa de caza en Navarra.

El plazo de inscripciones está abierto hasta el día 19 de febrero. Para ello, se deben presentar tres documentos además de la instancia: el formulario de inscripción, la fotocopia del DNI y la carta de pago de la tasa correspondiente, detallan desde el Ejecutivo foral.

Todas las instrucciones y los documentos necesarios pueden encontrarse en esta ficha del catálogo de trámites Como indica la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra en su artículo 13, para la obtención de la primera licencia de caza de la Comunidad foral es necesario haber superado las pruebas de aptitud y conocimiento precisos de las materias relacionadas con la caza, previa asistencia obligatoria a un curso de formación específico.

Cada año se dispone de dos convocatorias para estas pruebas, que en 2026 tendrán lugar el sábado 18 de abril y el sábado 23 de mayo, de forma presencial en la sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Pamplona. Una vez superada esta prueba, se podrá solicitar la licencia de caza, requisito imprescindible para la práctica de esta actividad en Navarra.

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

Previamente al examen, las personas aspirantes deben realizar un curso de formación que se realizará íntegramente online. Las personas inscritas tendrán acceso a una plataforma de formación en la que "podrán estudiar a su ritmo y repasando tantas veces como quieran los contenidos y materias sobre los que se realizará la prueba de aptitud".

El último día para completar el curso y obtener el certificado es el 7 de abril en 1ª convocatoria y el 12 de mayo en 2ª convocatoria.