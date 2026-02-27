Medio Ambiente publica las vedas de pesca, que incluyen la concesión de más de 20.600 permisos para captura y suelta

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente ha publicado en su web la resolución que establece la disposición general de vedas de pesca para el año 2026, a través de la cual se conceden 20.618 permisos para la región salmonícola superior, es decir, 2.902 permisos más que el año anterior.

Como principales novedades, se elimina la prohibición de pescar los martes no festivos en el conjunto de la región salmonícola. Esta restricción se mantiene únicamente en los cotos de pesca, tanto naturales como intensivos.

Por otra parte, en la región salmonícola superior, el período hábil podrá prolongarse hasta el día 15 de julio cuando se hayan producido condiciones "inadecuadas" para la pesca durante la temporada y "siempre que las previsiones de caudales y temperaturas para la mitad del mes de julio no sean anormalmente adversas para las poblaciones de peces".

Tal y como recoge la normativa, en la región salmonícola superior se otorgarán un máximo de 20 permisos por persona pescadora y temporada, todos ellos en modalidad de captura y suelta.

El número de permisos por cuenca será el siguiente: 9.898 en Baztan-Bidasoa; 4.728 en Oria-Urumea; 640 en Ega-Urederra; Coto de Zudaire: 322 permisos; 880 en Arakil-Larraun; 922 en Arga-Ultzama; 500 en el Coto de Eugi; y 2.728 en Irati-Erro.

Los pescadores ribereños de cada cuenca tendrán reservado temporalmente un 20% de los que corresponden a su zona; en caso de no hacer uso, éstos quedarán libres a partir del 1 de junio para el disfrute del resto de pescadores.

Para la pesca de cualquier especie autorizada en la Región Salmonícola Superior, y en los Escenarios Deportivos de pesca de la Región Ciprinícola, además de la licencia de pesca es necesario disponer de un permiso diario especial, personal e intransferible, expedido por el Departamento de Medio Ambiente. En los cotos de Pesca Natural el permiso se sustituye por el pase que emite el propio coto.

MEJORA DEL ALEVINAJE DE SALMONES

En lo que respecta al salmón atlántico, se mantiene la veda de su pesca durante la temporada 2026. Las poblaciones de esta especie en la península ibérica " un acusado y continuado declive desde hace décadas".

En 2025, el remonte registrado en el río Bidasoa "ha alcanzado los valores más bajos desde 1985, confirmándose las previsiones técnicas que anticipaban un retorno muy reducido de adultos para este año".

Esta situación "se enmarca en una tendencia regresiva generalizada en el conjunto de su área de distribución, especialmente acusada en la cornisa cantábrica, que constituye el límite meridional de la especie". Es por ello que "resulta necesario mantener las medidas de protección adoptadas en las temporadas 2023, 2024 y 2025".

Ahora bien, "a pesar de lo complicado de la situación", la política de apoyo de la especie en Navarra, con la mejora del hábitat, la preservación de los ejemplares adultos en los últimos años por medio de la veda del salmón, la mejora del hábitat y el refuerzo de la población vía piscifactoría "ha permitido que el pasado año se hayan obtenido datos positivos de alevinaje".

Estos datos correspondientes a 2025, obtenidos "a pesar de la escasez de hembras reproductoras remontantes en 2024", son junto con los del año 2021 "los mejores datos de la serie", cuyo seguimiento comenzó a finales de los noventa y que se sitúan "en el rango de abundancia fuerte en la escala de dicho programa de seguimiento".

Dichos valores "parecen indicar que la línea de actuación seguida dirigida a la protección de ejemplares adultos y continuando con la mejora del medio fluvial es la adecuada y permite mantener expectativas fundadas de una mejora progresiva durante los próximos años".

En 2025 el alevinaje ha superado la cifra de 30 (nº de alevines por cinco minutos de pesca eléctrica), mientras que la media de los años 22-23-24 fue menor de 10. Y el promedio del periodo 1999-2025 es de 13.

Según los datos, la veda de la pesca implantada en los últimos años en el río Bidasoa "ha posibilitado la reproducción de todas las hembras remontantes, mejorando de forma significativa el éxito reproductor".

De manera complementaria, los trabajos de permeabilización impulsados por el Departamento "también han reforzado las oportunidades reproductivas de la especie".

Estas intervenciones "han facilitado el acceso a los tramos altos, donde las condiciones ambientales, más frescas y estables, resultan especialmente favorables durante los episodios estivales de altas temperaturas".

Ello "incrementa la supervivencia de los individuos y favorece que puedan completar la reproducción y también la supervivencia de los ejemplares juveniles".

Con estas medidas "se ha constatado la presencia de salmones en zonas anteriormente inaccesibles", como el río Ezkurra, la regata Artesiaga y los tramos altos del río Baztan, "reduciendo su exposición a episodios de calor extremo y permitiéndoles seleccionar áreas más idóneas para la reproducción".

Estos "buenos datos" relativos al alevinaje "podrían repercutir en las cifras de salmones adultos a partir de 2027, que es cuando estos alevines podrían empezar a remontar".