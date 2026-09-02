La Mesa Política de EH Bildu en Navarra propone a Laura Aznal como candidata a la Presidencia de la Comunidad foral

Archivo - Imagen de archivo de Laura Aznal - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Política de EH Bildu de Navarra ha propuesto a Laura Aznal como cabeza de lista y candidata a la Presidencia de la Comunidad foral en las elecciones forales del 23 de mayo de 2027.

Según han indicado desde EH Bildu en un comunicado, la Mesa Política "reafirma su apuesta clara" por Aznal con el objetivo de "dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance" de Navarra.

En un "contexto complejo en el que los retos se multiplican", EH Bildu ha subrayado que "es hora de reforzar, consolidar y profundizar en las mayorías que han permitido que Nafarroa avance".

"En nuestra opinión, es imprescindible responder con ambición tanto a las preocupaciones como a las prioridades de la ciudadanía, sin dar pasos atrás y haciendo frente firmemente a la ofensiva emprendida por la derecha navarra para volver a los modelos del pasado", han apuntado.

Por todo ello, la Mesa Política reitera que Laura Aznal "es la persona más adecuada para responder con ambición a todos estos retos y representar el proyecto".