Las Migas, Bea Asurmendi, Maika Makovski, Ede, Judit Neddermann y Fillas de Cassandra, en Escena Civican

Presentación de Escena Civican. - CIVICAN

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Navarra ha presentado una nueva edición de Escena Civican, el ciclo de conciertos al aire libre que volverá a llenar de música las tardes de agosto en la Plaza Civican. Del 3 al 20 de agosto, seis destacadas propuestas lideradas por mujeres del panorama musical actual.

El programa de este año reunirá a Las Migas, Bea Asurmendi, Maika Makovski, Ede, Judit Neddermann y Fillas de Cassandra. Artistas y formaciones que representan, han expuesto desde Civican, la diversidad creativa de la música contemporánea, desde la canción de autor y el folk hasta el flamenco, el pop alternativo, las raíces tradicionales y la experimentación sonora.

Todos los conciertos se celebrarán a las 20 horas en la Plaza Civican, con entrada libre hasta completar aforo.

SEIS PROPUESTAS CON IDENTIDAD PROPIA

La programación arrancará el lunes 3 de agosto con Las Migas, uno de los grupos más reconocidos de la escena flamenca contemporánea. Ganadoras de un Latin Grammy, el cuarteto ha construido una trayectoria marcada por la fusión entre tradición y modernidad, combinando la esencia del flamenco con influencias mediterráneas y latinoamericanas.

El jueves 6 de agosto, la cantante y compositora Bea Asurmendi (alavesa, pero con un fuerte arraigo en Navarra, en el valle de Amescoa) ofrecerá un concierto en el que confluyen jazz, música de raíz y sensibilidad contemporánea. Su propuesta destaca por la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros y por una interpretación profundamente emocional y cercana.

La programación continuará el lunes 10 de agosto con Maika Makovski, una de las creadoras más sólidas y reconocidas de la escena independiente estatal. Cantante, compositora y multiinstrumentista, Makovski ha desarrollado una trayectoria caracterizada por la libertad artística, la intensidad interpretativa y una personalidad musical inconfundible.

El jueves 13 de agosto será el turno de Ede, artista cuya voz y universo creativo la han convertido en una de las revelaciones de los últimos años. Su propuesta combina pop de autor, sutileza emocional y una interpretación íntima que conecta de forma directa con el público.

El ciclo continuará el lunes 17 de agosto con Judit Neddermann, una de las voces más destacadas de la canción catalana contemporánea. Con una trayectoria marcada por la delicadeza compositiva y la fusión de estilos, la artista presentará un repertorio en el que conviven cercanía, sensibilidad y riqueza musical.

Escena Civican 2026 se cerrará el jueves 20 de agosto con Fillas de Cassandra, dúo gallego que se ha convertido en una de las propuestas más innovadoras de la música estatal reciente. Su trabajo combina tradición oral, electrónica, reivindicación cultural y nuevas narrativas, construyendo una propuesta artística singular y contemporánea.