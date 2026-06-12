Miguel Sanz cree que sería un "error" declarar el euskera lengua oficial en todo Navarra: "Generaría tensiones"

Miguel Sanz en el Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz ha manifestado este viernes en la ponencia parlamentaria de estudio para la actualización de la Lorafna que sería "un error" que se declarara el euskera como lengua oficial y propia en toda la Comunidad foral, "generaría tensiones y conflictos". A su juicio, la Lorafna "no está superada por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuense se refiere". Además, ha defendido que la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución -que contempla el mecanismo para una posible incorporación de Navarra a Euskadi- "ha culminado su tránsito" y es "hora de que sea derogada".

En su intervención en la ponencia del Parlamento de Navarra, Sanz, que fue presidente de la Comunidad foral entre 1996 y 2011, ha señalado que "cualquiera que conozca la realidad social de Navarra, y los estudios sociológicos así lo dicen, en la Ribera la inmensa mayoría de los navarros no demandan vascuense". "Lo mismo ocurre en toda la zona llamada no vascófona y en gran medida también en la zona mixta", ha expuesto.

Sanz ha indicado que "la ley de zonificación del vascuense y la Lorafna recogen de manera justa y equilibrada el uso y normalización del vascuense en la Comunidad foral". "La Lorafna no está superada por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuense se refiere", ha expuesto, si bien ha indicado que "los avances en el uso y normalización han sido evidentes en los últimos 25 años". "¿Que se puede avanzar más? Por supuesto. La realidad sociolingüística la define el apoyo, el interés, la libertad de los ciudadanos y en ningún caso, los gustos o intereses políticos e ideológicos de los dirigentes", ha manifestado.

En su exposición en la ponencia, Miguel Sanz ha explicado que "conocidas son mis reticencias y escasa disposición a plantear grandes modificaciones sobre algo que a mi juicio funciona satisfactoriamente y que ha permitido a Navarra progresar en su autogobierno y avanzar en libertad y democracia".

Ha señalado así el expresidente que "vaya por delante mi oposición a cualquier reforma que no cuente con una mayoría similar o superior a la que tuvo la Lorafna en 1982". "Y vaya mi oposición a cualquier reforma contra el carácter paccionado que la propia ley orgánica reconoce", ha dicho, por lo que ha incidido en su "oposición" a "la reiterada reivindicación de someterla a referéndum". "A mi juicio, sería tanto como renunciar a nuestro pasado institucional y negar que Navarra ya tenía sus cortes representativas de los navarros elegidos por sufragio en sus merindades antes de aprobarse la Lorafna", ha afirmado.

Sanz ha señalado que, tras sus años en la política, "me siento legitimado para rechazar el calificativo de 'ocurrencia' que algún dirigente político utilizó para criticar la iniciativa que UPN tomó tendente a abrir el debate de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta del texto constitucional, y por extensión, a todo aquello que la Lorafna recoge en el articulado referido a la citada disposición".

En su opinión, "su propia calificación de transitoria impulsa a cuestionar su permanencia, ya llevamos 48 años, aún cuando se reconozca el papel jugado en la llegada de la democracia y la conformación del Estado autonómico". "Durante casi 50 años ningún partido inició el procedimiento en el Parlamento de Navarra para incorporar Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Siendo esto así yo me pregunto qué sentido tiene mantener la disposición que los constituyentes quisieron que fuera transitoria", ha subrayado.

Miguel Sanz ha indicado que "la disposición transitoria ha culminado su tránsito". "Es hora, pues, de que sea derogada, ya que, a pesar de su vigencia, ni tan siquiera quienes clamaron por su inclusión han sido capaces de activarla durante todo este tiempo en el Parlamento de Navarra y ninguno de los partidos nacionales, PSOE y PP, con responsabilidades de Gobiernos en España, a pesar de múltiples pronunciamientos en contra de su permanencia, han sido capaces de alcanzar un acuerdo de supresión", ha expuesto.

Ha insistido en que "quienes pensamos que la comunidad más histórica de España no puede tener su realidad institucional sujeta a una transitoriedad al servicio de un proyecto político ajeno al representado en el Amejoramiento, seguimos esperando y respetando la ley de leyes desde la discrepancia con esta disposición".

OTRAS CUESTIONES

Por otro lado, Sanz ha emplazado a reflexionar sobre la posible revisión de la Disposición Transitoria Primera B y Segunda referidas al número de parlamentarios y número de consejeros a elegir por parte del presidente del Gobierno de Navarra. "Si lo modifican, que sea para abajo y a mi juicio también de manera impar, porque a veces se evitan los bloqueos", ha expuesto, para continuar que "a mí me ocurrió en un caso que quedaba 25-25". "¿Por qué no 49 o 45?", ha indicado.

Además, ha señalado que "no cambiaría yo la obligatoriedad que actualmente se exige de ser parlamentario para la elección de presidente del Gobierno de Navarra". "Lo dejaría conforme está, porque me parece que la legitimidad a quien puede ser presidente del Gobierno de Navarra la otorga el someterse al sufragio electoral de los ciudadanos", ha apuntado.

Finalmente, se ha referido al fenómeno de la inmigración, "que aún siendo materia de competencia estatal y europea, afecta en gran medida a ciudades, pueblos y comunidades autónomas". "No estaría de más que en el ámbito de la cooperación entre Administraciones se recogiera en la Lorafna una referencia a la necesaria integración de la inmigración en nuestras normas y costumbres y una clara distinción desde la garantía y respeto a la igualdad entre la inmigración regulada y la no reglada en el ámbito del derecho y de las leyes", ha comentado.