Miles de personas se manifiestan en Pamplona con motivo del 8M reivindicando un cambio en el modelo de cuidados

748381.1.260.149.20230308210609 Imagen de la concentración convocada en Pamplona por el movimiento feminista con motivo del 8M de 2023 - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

El movimiento feminista ha anunciado una huelga en el sector para otoño



PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas se han manifestado este miércoles en Pamplona con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, reivindicando un cambio en el actual modelo de cuidados por considerar que esta cuestión "es una de las grandes brechas y de los grandes agujeros que tenemos por cubrir". Por ello, el movimiento feminista ha anunciado que está "en proceso" de organizar una huelga general en el sector para otoño.

La movilización, convocada por el movimiento feminista, ha partido pasadas las 20.07 horas desde el parque de Antoniutti con pancartas con mensajes como 'Feminismo para revolucionar los cuidados', 'No al maltrato, a los golpes, al acoso sexual, a las violaciones, a los asesinatos', o 'El feminismo será inclusivo o no será'.

Durante el recorrido se han lanzado consignas como 'La lucha feminista será anti racista', 'Patriarcado y capital, alianza criminal' o 'Ninguna agresión sin respuesta', y se han portado carteles con frases como 'No me des un día, dame mis derechos', 'No me protejas, inclúyeme', 'No limites mi opinión' o 'No me regales rosas, haz en casa las cosas'.

En declaraciones a los medios de comunicación, las representantes del colectivo Ane Zaldua y Begoña Zabala han explicado que el movimiento feminista está "en el proceso" de organizar una huelga general centrada "en el tema de los cuidados". "Queremos que no recaigan en las mujeres obligatoriamente, pero queremos que, cuando recaigan, se hagan voluntariamente, se consideren dignos y se les dé el valor que tienen", ha indicado Zabala.

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es "un servicio de cuidados que sea público, que sea universal, que sea gratuito, que sea digno para las personas que trabajan y que sea igualmente digno para las personas que son cuidadas". "Esto quiere decir que ni por el sitio en el que hayas nacido, ni por el trabajo que realices, ni por el dinero que tengas ni por la situación en la que estés, puedas ser excluido de un sistema público de cuidados, como está pasando ahora", ha dicho.

Según ha añadido, "esta crisis de los cuidados se va uniendo, además, a la crisis de salud que estamos viendo, a las privatizaciones terribles, a los desalojos de propiedades o de alquileres de gente que no tiene posibilidades y están recayendo cada vez más y cada vez más profundamente en la gente que vive en condiciones más precarias".

"Convocamos a todas y a todos, y en eso vamos a estar trabajando, porque vamos a hacer unas alianzas con mucha fuerza, con mucha solidaridad feminista, donde no vamos a excluir a nadie y vamos a hablar con todo el mundo", ha apuntado, tras apostar por que este sea un llamamiento "a toda la población", tanto a hombres como a mujeres.

Así, ha considerado que la huelga "tiene que ser una cosa muy consensuada y muy trabajada", y "si la tenemos que retrasar porque no hemos acumulado fuerzas suficientes" o porque alguien no lo ve claro, "no nos importa, pero nuestro objetivo es ya". En respuesta a los medios de comunicación, Zabala ha indicado que entre los sindicatos, la convocatoria de huelga "está teniendo buena acogida".