Miles de personas participan en Pamplona en la manifestación de EH Bildu por el Aberri Eguna

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, 20.000 según los convocantes y 5.000 según la Delegación del Gobierno, han participado este domingo en Pamplona en la manifestación organizada por EH Bildu con motivo del Aberri Eguna bajo el lema 'Zazpiak bat egin' (Hacer los siete uno).

La movilización ha partido pasadas las doce del mediodía desde la plaza de Europa, donde se ha ido congregando gente con banderas de Navarra e ikurriñas así como alguna estelada y banderas de Palestina y Cuba.

Han abierto la marcha Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, y el jurista y activista palestino, Fouad Baker, quienes han portado una imagen del pájaro del cuadro Guernica de Picasso. Un gesto con el que EH Bildu ha querido reivindicar el "no a la guerra" así como "la soberanía de los pueblos".

Le seguía una pancarta con el lema 'Autoritarismoaren aurrean. Euskal Errepublika' (Frente al autoritarismo. República vasca) portada, entre otros, por representantes de EH Bildu como su secretario general, Arnaldo Otegi, la coordinadora en Navarra, Miren Zabaleta; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; o el portavoz en el Parlamento Vasco, Pero Otxandiano.

Además, según han informado desde la coalición abertzale, la movilización ha contado con la participación de representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.

La movilización ha recorrido la avenida Bayona entre gritos de 'Independentzia' y los aplausos de centenares de personas que se congregaban a lo largo de la marcha para después sumarse a ella.

Ha finalizado en el parque de Antoniutti donde se ha desarrollado un acto político protagonizado por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha destacado que en la coalición abertzale "no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar" para "cambiar las políticas públicas", a la vez que ha animado a "ir a la cumbre" de la "liberación nacional y social" con "tranquilidad, sin ansiedad y con oxígeno popular".