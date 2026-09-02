El Ministerio asigna 90 millones a las Comunidades con zonas de mercado tensionado para movilizar vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitan en Lekunberri 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadania a un precio de alquiler asequible. - EUROPA PRESS

LEKUNBERRI, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que su Ministerio va a destinar 90 millones de euros a las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha las zonas de mercado residencial tensionado.

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros "van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos".

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. "Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas", ha indicado.

La ministra ha señalado que "todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' -en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid- no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón -presidente de Aragón- no quiere congelar".

Rodríguez ha afirmado que "en España existe una ley que permite congelar los precios del alquiler y los Gobiernos responsables que miran por su gente están congelando los alquileres", ha dicho, refiriéndose a las Comunidades que han aplicado las zonas de mercado tensionado.

De hecho, la ministra ha defendido que la ley "está dando resultados" y ha indicado que en Navarra, una de las Comunidades que ha aplicado esta medida, el precio del alquiler ha descendido un 5% en el último trimestre. "Tenemos ya una trayectoria en Cataluña, donde ya son muchos meses consecutivos viendo cómo hemos puesto el torniquete a la sangría de las subidas de los precios del alquiler", ha afirmado.

Tras ello, ha asegurado que "el Gobierno de España va a seguir colaborando con las Administraciones públicas que han decidido hacer uso de las herramientas que tenemos para beneficio de la gente, acompañándoles con financiación".

Así, ha anunciado que este mismo miércoles el Ministerio de Vivienda ha iniciado la tramitación para transferir 90 millones de euros "a todos los territorios que están aplicando la ley de vivienda y que están congelando los precios de alquiler".

Concretamente, Navarra recibirá 6,6 millones de euros para "acompañar a estas políticas" y ha querido detenerse en explicar cuáles son estas medidas, porque "sobre esto se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente". "Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema, y tomar decisiones. La primera, congelar el precio del alquiler, pero no solo. Declarar zona tensionada implica también un esfuerzo por movilizar vivienda por parte de todas las Administraciones. Son muy importante las corporaciones locales y, por supuesto, las autonomías que son las que tienen de forma exclusiva esas competencias", ha indicado.

La ministra ha resaltado que los 90 millones de euros son "un nuevo impulso a una política que está siendo eficaz" y que ha querido anunciar en Navarra, "una Comunidad en la que 21 municipios están ya con estas limitaciones, donde estamos viendo los buenos resultados, con medio millón de ciudadanos que están afectados ya por esta protección en el caso de Navarra". "En el conjunto de España afortunadamente hay ya más de 9 millones de españoles y españolas con presidentes y presidentas responsables que miran por ellos, que les han congelado el precio del alquiler y que están haciendo políticas públicas para bajar esos precios y tener alquiler asequible, como estas viviendas de Casa 47 que están a punto de ser estrenadas por vecinos y vecinas de Lekunberri", ha señalado.