La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cabeza de lista del PSN al Congreso, Elma Saiz; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la presidenta María Chivite, se reúnen con CLAVNA. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra, Elma Saiz; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la presidenta de Navarra, María Chivite, se han reunido este martes con el Cluster Audiovisual de Navarra (Clavna), ante el que han destacado las políticas fiscales y de incentivos para impulsar el sector.

Óscar López ha destacado en declaraciones a los medios, junto con Elma Saiz, que "una de las mejores cosas que ha pasado en nuestro país en los últimos años ha sido el refuerzo del sector audiovisual" y ha valorado que "en los últimos años, gracias a los fondos europeos, hemos destinado prácticamente 2.000 millones de euros a reforzar el sector audiovisual español". "Hoy en España el empleo en el sector audiovisual ha crecido un 107%", ha destacado.

Así, ha valorado que "España es hoy el primer productor de Europa y el sexto del mundo en producciones audiovisuales, por delante de países como Francia o Reino Unido". "España tuvo siempre el talento, pero ahora además ha tenido un apoyo a un sector audiovisual que está produciendo alguna de las series más vistas en el planeta, como 'La casa de papel', por poner un ejemplo, y muchas otras", ha apuntado.

El ministro ha destacado que "tierras como Navarra, que han tenido siempre una tradición y un sector tan importante, están sacando partido de esto y eso es una excelente noticia".

Óscar López ha valorado que "las políticas fiscales que han llevado adelante el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, toda la política de incentivos y toda la política de inversión en el audiovisual da sus frutos".

Por su parte, Elma Saiz ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con la Comunidad foral, también en momentos en los que estamos viendo Comunidades Autónomas en las que, fruto de los acuerdos del Partido Popular y Vox, apuntan a la censura y a la restricción". "El Gobierno de España siempre va a defender la libertad de contenidos y desde luego el apoyo al sector audiovisual, que se traduce también en las buenas cifras de afiliación a la Seguridad Social", ha resaltado.

La ministra ha indicado que se trata de un momento "especialmente importante, porque Pamplona va a acoger la próxima edición de los Premios Goya en febrero con importantísimas películas que demuestran una vez más la calidad del cine español y el Gobierno de España no puede estar más comprometido con esta industria".

Elma Saiz ha destacado que "estamos viendo en estos días cómo se toman decisiones que benefician al conjunto de la población". "La semana pasada hablábamos de la revalorización de las pensiones. También la subida del salario mínimo interprofesional y por supuesto también la subida retributiva a los funcionarios", ha indicado.

Según ha afirmado la ministra, "eso es la demostración de que el Gobierno de España toma decisiones que favorecen también a la ciudadanía navarra y de eso es de lo que van las próximas elecciones, de seguir haciendo política buena, política útil, que mejora la vida de las personas, y no pactos y acuerdos que buscan una España en blanco y negro y que buscan retroceder años en derechos".

Óscar López ha aprovechado su comparecencia para "hacer una confesión personal", y es que "para mí Elma Saiz ha sido un descubrimiento, no solamente político, sino también personal estos años". "Es un orgullo venir a Navarra y estar con ella y apoyarla porque todos hemos visto lo que ha sido la gestión de Elma. En estos tiempos lo que ha pasado es que desde su Ministerio se ha rellenado la hucha de las pensiones o se han ido revalorizando siempre las pensiones. No hay mejor gestión para un ministro, que además es socialista, que algo así. Eso es un orgullo y lo quiero reivindicar", ha indicado.

AUMENTO SALARIAL A LOS FUNCIONARIOS

El ministro también ha hecho mención al incremento salarial del 4,5% que ha aprobado el Consejo de Ministros para los funcionarios, una medida que beneficiará a 47.000 personas en Navarra. "Gracias a los sindicatos, con los que alcanzamos un acuerdo, el Gobierno cumple. Frente a quienes insultan a los sindicatos, hay quienes acordamos con los sindicatos", ha indicado.

Óscar López ha valorado que ese acuerdo, alcanzado con UGT, CCOO y CSIF, "permite hoy que un juez en Navarra pueda cobrar casi 4.000 euros brutos más al año, o un médico 3.000 euros, o un policía 2.000, o una profesora 2.000 euros brutos más el año que viene". "Es una excelente noticia para mucha gente y es una prueba del compromiso con el Estado del Bienestar de este Gobierno", ha destacado.