Modificaciones del recorrido de las villavesas durante los Sanfermines 2026

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ya están disponibles los horarios, frecuencias y recorridos del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona para los Sanfermines de 2026. El servicio sufre una importante transformación durante las fiestas, motivada por la restricción de circulación en los accesos de las vías más cercanas al Casco Antiguo y por la afluencia masiva de personas viajeras.

Entre las líneas más afectadas se encuentran las que circulan habitualmente de norte a sur de la Comarca -cuyo trazado debe ser dividido en dos- y las que recorren los aledaños del casco antiguo de la capital, según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.

Como en años anteriores, la mayor parte de las líneas (todas a excepción de la L7, L19 y la línea al recinto ferial) dispondrán de servicio las 24 horas del día de manera ininterrumpida. Además, durante estos días, el servicio de la L21 será prestado por la L3, como viene siendo habitual.

Al igual que el año pasado, la incidencia más relevante del servicio TUC se producirá con motivo de los cortes de tráfico que se realizarán, del 6 al 14 de julio, durante los fuegos artificiales y los conciertos de la plaza de los Fueros.

Estos cortes obligarán a que varias líneas del TUC modifiquen sus recorridos. Así, durante los fuegos artificiales (22 a 23.30 horas) serán cortadas al tráfico la avenida del Ejército, la plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, avenida Conde Oliveto, avenida Zaragoza (tramo Príncipe Viana-Plaza Fueros) y plaza Fueros, así como todos sus accesos. Esta incidencia afectará al recorrido de las líneas 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11S, 12, 15, 16s, 18 y 23.

Durante los conciertos en la plaza de los Fueros (23.30 a 2.30 aproximadamente) serán cortados al tráfico todos los accesos a la plaza, lo que afectará al recorrido de las líneas 1, 2, 11s, 16s y 23.

Por otra parte, con motivo de las obras de reurbanización del Paseo de Sarasate los buses de las líneas L3, 16N, 17N y 'Ferial bus' no pasarán por la calle Padre Moret y circularán en cambio hasta la rotonda junta al hotel Tres Reyes, donde girarán para bajar por la avenida de Guipuzcoa. Estas cuatro líneas tendrán sus cabeceras en el entorno de la calle Taconera.

Para conocer con detalle las modificaciones del TUC en estos periodos y las alternativas habilitadas en paradas del centro de la ciudad, podrá consultarse la información disponible en postes y marquesinas de las paradas afectadas y en la web del Transporte Urbano (www.tuvillavesa.es).

MODIFICACIONES EL 5 DE JULIO EN EL SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

El servicio de algunas líneas del TUC también ser verá afectado el domingo 5 de julio. Así, las líneas 4, 9 y 12 se desviarán durante esa jornada por la avenida del Ejército en ambos sentidos. Además, en la noche del 5 al 6 de julio el servicio nocturno será similar al de un jueves y se verá modificado por diferentes cortes de vía, lo cual afectará a todas las líneas.

Además, como viene siendo habitual, entre los días 6 y 14 de julio el servicio de taxi a demanda al aeropuerto de Noáin quedará suspendido y en su lugar se habilitará una extensión de la línea del Transporte Urbano Comarcal L23 'Aeropuerto-Cordovilla-Olloki' que llegará hasta el aeropuerto con una frecuencia de una hora.

Para ir al aeropuerto durante el resto del año, el servicio de taxi a demanda cuenta con una única parada que habitualmente está localizada en el paseo de Sarasate, aunque durante las obras de reurbanización de dicho paseo la parada está ubicada en el exterior de la Estación de Autobuses, en la calle Yanguas y Miranda. Para utilizar la nueva extensión de la L23 durante los Sanfermines la parada más cercana será la situada en la avenida de Zaragoza, 6-8. En el viaje de vuelta desde el aeropuerto la parada más céntrica será la existente en la plaza Príncipe de Viana, 2-3.

Por otro lado, los días 7, 11 y 14 julio, con motivo de la celebración de la procesión de San Fermín, del Día Infantil y de la Octava, respectivamente, el tramo de la calle Taconera junto a la Iglesia de San Lorenzo permanecerá cortado al tráfico temporalmente por ocupación de la vía. Durante ese tiempo, las líneas L3, L16N y L17N harán un recorrido alternativo por la Cuesta de la Reina, quedando habilitada una parada provisional en el entorno de Antoniutti, junto al CD Larraina.

PARADA DE TAXI ANULADA

Además, del 6 al 14 de julio, ambos inclusive, quedará anulada la parada de taxi de la calle Duque de Ahumada, s/n. En su lugar se habilitará una parada provisional en la avenida de San Ignacio 5-7.

Además de en la web www.tuvillavesa.es, la información sobre el servicio de Transporte Urbano Comarcal durante los Sanfermines podrá ser consultada en postes y marquesinas.

Por otra parte, han sido editados folletos que serán repartidos en todos los hoteles de la Comarca y 25.000 trípticos con información sobre todas las paradas del TUC en el centro de Pamplona, que serán distribuidos por el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona a través de los auxiliares de Protección Civil, más conocidos como 'naranjitos'.