Montesinos (PP) dice que el proyecto de PGE es "papel mojado" y prevé "una nueva tanda de cesiones a Bildu y ERC"

Critica el "circo" con la reforma laboral y advierte que "con tanto vaivén" se pone "en peligro el trabajo de muchos españoles"

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 es "papel mojado" y "una farsa" ya que diferentes organismos, públicos y privados, han dicho que sus números "no casan con la realidad". Y ha opinado que la tramitación de las cuentas, superadas las enmiendas a la totalidad, suponen "una nueva tanda de cesiones a Bildu y ERC".

Montesinos ha abierto este sábado en Pamplona la convención regional del PPN sobre unidad de España y lengua, en el que también ha participado la presidenta del PPN y vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

En su intervención, ha destacado que fue en Navarra donde "empezó uno de los grandes engaños de Pedro Sánchez a la sociedad española". Un lugar, ha continuado, donde "aseguró de forma rotunda que bajo ningún concepto iba a hablar nada con EH Bildu, que no iba a dormir tranquilo si tenía ministros de Unidas Podemos, y que no iba a indultar a aquellos que dieron un golpe a la legalidad". "Todo lo que dijo que no iba a hacer finalmente ha ocurrido, y todo con el único propósito de seguir aguantando aunque sea un día más en la Moncloa", ha criticado.

Asimismo, ha resaltado que Sánchez aseguró que en Navarra "no iba a pactar nada con una formación que no condena el terrorismo". Y, sin embargo, este sábado "sabemos que han vuelto a acordar los presupuestos Bildu y el PSN que dijo que jamás iba a hablar nada con ellos".

Montesinos ha afirmado que los ocurrido en Navarra "tiene mucho que ver" con lo vivido los últimos días en el Congreso de los Diputados donde, ha remarcado, se ha visto a un Pedro Sánchez "entregado a quienes no condenan el terrorismo y a quienes hacen política exclusivamente para hacer añicos la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional".

En su opinión, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, tras no prosperar las enmiendas a la totalidad, suponen "la cuenta atrás de una nueva tanda de cesiones a Bildu y ERC" que "suben el precio de la legislatura y chantajean al Gobierno y al presidente". Y la respuesta de Sánchez, "para humillación de los españoles, es agachar la cabeza", ha reprochado. "A saber qué nos están ocultando, qué han pactado en la sombra Sánchez y Bildu", ha advertido el dirigente del PP, que ha recordado que "según Otegi, la salida de los etarras de las cárceles".

Pablo Montesinos ha señalado que el "problema capital es que tenemos un presidente del Gobierno cuya palabra no vale absolutamente nada". Por eso, ha subrayado, "es tan relevante la alternativa que representa Pablo Casado y el Partido Popular".

Por otro lado, ha reclamado que "dejen de atacar a las Comunidades Autónomas que gobierna el PP" y ha destacado que "vamos a seguir bajando impuestos, trabas burocráticas, atrayendo inversiones y defendiendo el interés general".

Por el contrario, ha llamado a que "miren nuestras enmiendas" a los Presupuestos Generales que incluye un "paquete de medidas para reducir impuestos en 10.000 millones", un plan de vivienda para la juventud y una iniciativa para el Gobierno reduzca sus ministerios a la mitad "lo que conlleva una reducción de gastos y asesores".

Montesinos ha asegurado que "cada vez son más los españoles que piden un cambio político" y ha afirmado que los PGE "nadie se los cree" porque sus números "han sido desautorizados por el Banco de España, la AIRef y el FMI" que han dicho, ha aseverado, que "son falsos, que no casan con la realidad". Por ello, el proyecto de Presupuestos es "papel mojado" y son "una farsa".

Además, ha censurado el "circo que están montando a propósito de la reforma laboral" en las que "hoy gana Yolanda Díaz y mañana la ministra Calviño". "Sonaría a broma si no fuera tan malo para el futuro de los españoles", ha reprochado el dirigente 'popular', que ha advertido que "con tanto vaivén con la reforma laboral están poniendo en peligro el trabajo de muchos españoles".

A ello ha sumado que "no hay solución a la escalada del precio de la luz, a la crisis del gas y la cesta de la compra sube día tras día sin que el Gobierno haga nada". Y ha asegurado que hay una "alternativa sólida y real al desgobierno de Sánchez que sólo se dedica a solucionar los problemas de Bildu y ERC pero mira para otro lado a los problemas del conjunto de los españoles".

"Hoy todas las encuestas serias, salvo el CIS, que no da ni una, dicen que el cambio político es imparable, que cada vez son mas los españoles que quieren que Sánchez abandone la Moncloa y Casado sea el próximo presidente", ha asegurado Montesinos, que ha llamado a la sociedad civil, "aunque no estemos de acuerdo en todo", a trabajar "por este gran país y hacer política en mayúsculas".

