Motxila 21 celebra su vigésimo primer aniversario este miércoles en la Plaza del Castillo

Motxila 21. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de conciertos para este miércoles en la Plaza del Castillo reúne al grupo Motxila 21 y a los guipuzcoanos Brigade Loco. La banda navarra celebra este año su 21 aniversario con un concierto en la Plaza del Castillo, el centro neurálgico de la fiesta. Su actuación precederá a Brigade Loco, un grupo de punk rock originario de Bergara.

La primera actuación va a servir para hacer un repaso a la trayectoria de Motxila 21. El grupo, formado por catorce chicas y chicos con Síndrome de Down y once personas voluntarias, "todas ellas unidas por la música y el espíritu de superación, ha sabido demostrar en estos 21 años que, con el talento y la creatividad como señas de identidad, la música no entiende de barreras", destacan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

A lo largo de estos años, Motxila 21 ha ofrecido más de 200 conciertos en diferentes escenarios y ciudades. Más allá de nuestras fronteras, hace más de una década realizaron una gira internacional de cinco conciertos que les llevó a Reino Unido, Francia e Italia. No han faltado tampoco a festivales y eventos como el Nafarroa Oinez, ONCE, EHZ, Mad Cool o el Iruña Rock, entre otros.

En estas dos décadas, artistas de la talla de El Drogas, Kutxi Romero, El Piñas, Ara Malikian, Fermín Muguruza, Jesús Cifuentes, Fito Cabrales o Gari, entre otros, no han dudado en colaborar con una iniciativa que cumple ya 21 años de historia.

PUNK ROCK EN EUSKERA

El testigo en el escenario lo va a tomar Brigade Loco, un grupo de punk rock y street punk "con un potente directo, ya consolidado en la escena alternativa local". Con un estilo directo, un sonido "muy definido" y letras íntegramente en euskera, sus temas abordan desde las vivencias personales de sus componentes, hasta consideraciones sobre el entorno político y social.

La banda se forma en el año 2017 en Bergara, Gipuzkoa, y desde entonces han publicado varios álbumes de estudio. Su primer trabajo, 'Ekintzek Dute Hitza', publicado en 2018, fue su tarjeta de presentación y le abrió la puerta a compartir escenario con grandes referentes del género. Le seguiría 'Amets Bati Lotuta', en el año 2020, "con un sonido reforzado y mucha más presencia en escena, lo que contribuyó a consolidarles dentro de la escena del punk rock".

En 2022 publicaron 'Borghetti Crew' junto a Azione Diretta, un grupo italiano de street punk, colaboración que ayudó a dar proyección internacional a la banda. Su trabajo más reciente hasta la fecha es 'Bide Baten Esanahia'.