Multitudinaria concentración en Pamplona "en defensa de Ceuta y la integridad nacional"

Imagen de la concentración- EUROPA PRESS

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 3.000 de personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en Navarra, se han concentrado este miércoles en la Plaza Consistorial de Pamplona, convocados por el Movimiento Cívico del Pueblo, "en defensa de Ceuta y la integridad nacional".

En la concentración, a la que también han acudido representantes de UPN y PPN, se han podido ver banderas de España y de Ceuta, y una pancarta con el mensaje 'Remigración ordenada, convivencia garantizada'. Se han lanzado gritos como 'Viva Ceuta, viva España', 'El pueblo unido jamás será vencido', 'España no se vende', 'Gobierno dimisión', 'Chivite dimisión', 'España unida jamás será vencida', 'Pedro Sánchez, hijo de puta', 'España, despierta, defiende tus fronteras', o 'Ceuta y Melilla españolas', y cánticos como 'yo soy español'.

Durante la concentración se han vivido momentos de tensión, cuando un grupo de asistentes ha comenzado a increpar a los periodistas de RTVE y a tratar de impedir que realizaran su labor, lo cual ha provocado que otros periodistas de otros medios de comunicación salieran en su defensa.

En nombre del Movimiento Cívico del Pueblo, dos representantes del colectivo han dado lectura a un comunicado en el que han destacado "el apoyo incondicional y la defensa firme del pueblo de Ceuta y del conjunto del pueblo español". "Lo que hoy atraviesa España transciende por completo a las etiquetas de izquierda o derecha. Esta convocatoria no pertenece a ningún partido, le pertenece exclusivamente al pueblo español", han indicado.

Según han señalado, "hoy nos reunimos porque son los propios ceutíes quienes nos están pidiendo apoyo". "No estamos aquí por consignas de partidos ni por colores políticos. Estamos aquí por una causa que está muy por encima de cualquier ideología: el derecho de un pueblo a vivir en paz, en libertad y con plenas garantías para su futuro", han manifestado.

Según han añadido, "nuestra presencia en esta plaza responde a motivos claros y urgentes". Entre ellos, "solidaridad directa con Ceuta, para recordar que los ciudadanos de Ceuta no están aislados ni olvidados". "Su bienestar es el de toda la nación. Su gente, sus calles y su futuro son inseparables del resto de España", han reivindicado. También han reclamado "unidad frente a la fractura", ya que "la defensa de nuestro país y de su soberanía es un deber cívico que nos convoca a todos por igual".

En tercer lugar, han apostado por un "freno al expansionismo marroquí para exigir una postura firme ante las pretensiones que amenazan la soberanía de Ceuta, de Melilla y también de las islas Canarias". Por otro lado, han reivindicado una "defensa de las fronteras para garantizar que la integridad territorial y el modelo de vida democrático se respeten sin concesiones".

Finalmente, han reclamado la "recuperación de la seguridad y la libertad, para que las familias recuperen la tranquilidad en sus calles, se proteja la convivencia y se ponga fin a cualquier tipo de violencia y agresión".

"Desde la Asociación Movimiento Cívico del Pueblo exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que frene la invasión en Ceuta y obligue a todos los inmigrantes ilegales a volver a su país. Pero también queremos decir alto y claro al Gobierno de María Chivite que no vamos a permitir que llene nuestras calles de más inmigración ilegal. María Chivite, no has consultado con el pueblo navarro, y el pueblo no ha autorizado que siga llenando nuestra tierra de inseguridad", han subrayado.

El pasado 30 de julio, han añadido, "la ciudad de Ceuta quedó sumida en las sombras", pero "hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta, España entera se levanta unida para deciros 'no estáis solos'". "Desde aquí, como desde tantos otros puntos de España, sin colores políticos, pedimos a las instituciones estabilidad para la ciudad de Ceuta", han apuntado. "Exigimos un trato justo con Ceuta y que desde las instituciones se dé la importancia y la transparencia que la ciudad autónoma merece", han añadido.

"NAVARRA VA A ESTAR CON CEUTA"

Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado, en respuesta a los medios de comunicación, que "como casi todos los navarros y como casi todos los españoles, creo que lo que estamos viviendo y lo que están viviendo todos los ceutíes es absolutamente intolerable".

"Nos parece inaceptable la gestión que se ha hecho de toda esta cuestión, y creo que los ceutíes no tienen por qué pagar más el parón del Gobierno a buscar ningún tipo de solución y la ocultación de información, que a día de hoy todavía tenemos informaciones contradictorias sobre si sabían, si no sabían, si se ha hecho algo o no", ha dicho.

Según Ibarrola, "tenemos muy claro que Navarra va a estar con Ceuta, va a estar con los ceutíes". "Tenemos muy claro que para UPN Ceuta es España y así lo vamos a defender. Y esto es una cuestión de sentido común", ha añadido.

Preguntada por el hecho de que el PSN no haya acudido a la concentración, Ibarrola ha respondido que "yo creo que están confundiendo todo". "Me parece que la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado en todos los ayuntamientos de España una concentración en el día de Ceuta para solidarizarse con todo lo que está ocurriendo allá, que nos están pidiendo SOS constantemente, y los socialistas, ellos sabrán dónde están", ha apuntado.

Según ha continuado, "ya hay alcaldes, concejales socialistas que entienden que esto va de otra cosa". "Creo que cualquier responsable político debe estar en buscar soluciones, en prevenir primero, en evitar estas situaciones, y es intolerable lo que está ocurriendo", ha considerado, tras añadir que "es intolerable que tengamos un presidente del gobierno que haya estado 25 días de vacaciones" mientras "sucedía lo que sucedía en Ceuta".

"Cada dirigente socialista sabrá lo que tiene que hacer. Desde luego, nosotros tenemos muy claro dónde tenemos que estar, y tenemos que estar con los ciudadanos de Ceuta", ha concluido.